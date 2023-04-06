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娛樂
2023-04-06 13:26:32

死屍死時四十四｜張滿源為演屍體練習不眨眼 最難忘倒吊威也腦充血(附訪問片)

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由《正義迴廊》導演何爵天執導的黑色喜劇《死屍死時四十四》，集合老中青三代演員包括毛舜筠、鄭中基、MIRROR成員呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、楊偉倫、余香凝、黃又南、劉江、黃文慧、胡麗英和李尚正等，本周二(4日)上映即成為開畫票房冠軍。電影從豪宅屍體發現案開始，通宵達旦玩一場鹹魚遊戲，若說最不可或缺的角色是「屍生先」亦不為過，相信不少觀眾都好奇誰是「屍先生」？到底由頭到尾演屍體是甚麼滋味？

曾憑《PTU》獲提名

其實「屍先生」在戲外的真身是資深演員張滿源，與白只、湯駿業、王祖藍等同屆畢業於演藝學院戲劇學院，近年在不少影視作品常出現，最近期是本周一(3日)播放的ViuTV劇集《和解在後》，在劇中演自殺身亡的馬志強。此外，他亦是《IT狗》的笑容解鎖員、《940920》的袁家聰爸爸、《冥冥之中》的莫成、《飯戲攻心》裡的黃子華父親、廖子妤丈夫等，即使小角色仍能令觀眾留下印象。他早於21年前的政府駕駛安全宣傳片中，演超速駕駛令妻子昏迷的李先生為人熟悉，曾於2004年憑電影《PTU》獲提名香港電影金像獎最佳新演員。

張滿源在《死屍死時四十四》由頭到尾演「屍先生」。(林俊源攝) 張滿源在《死屍死時四十四》演「裸屍」，最大挑戰是死咗都要交足戲。(劇照) 張滿源與李尚正出席《死屍死時四十四》首映禮。 張滿源在《死屍死時四十四》的角色名是「施先生」。(劇照)

演裸屍𦧲飯應？

張滿源在《死屍死時四十四》演角色真名是「施先生」，以「裸屍」姿態登場，被一班豪宅住客「玩足」一晚，問他接拍前可有猶豫？他坦言，「當未知道卡士陣容，的確會諗由頭到尾唔著衫？但知道這個卡士，唔使諗！」他表示，接拍時《正義迴廊》仍未上映，但已認識何爵天導演，當知道能與劉江、毛姐和阿卵等合作，笑言毋須考慮𦧲飯應

做足安全措施

至於事前有甚麼準備工夫？張滿源笑言，做足安全措施，「一切自己搞掂，反而監製叫我千祈唔好太fit，否則唔似普通住客，不用太肥或太瘦，入劇組前我係少少肥，減咗4至5公斤。」別以為演屍體就可是但求其，劇組非常認真，事前以道具假屍排練，正式拍攝時張滿源親身上陣，他表示被搬搬抬抬亦沒有受傷，但最難忘是首次倒吊威也，「最苦是腦入血(充血)，整個人好快暈，拍拍吓都要鄭中基或武師同事拉我上來，冇諗過倒吊咁快頂唔住。」

張滿源在《死屍死時四十四》演「屍體」，被一班豪宅住戶「玩足」一晚。(劇照) 張滿源指在拍攝前以道具屍體做足排練，他亦做足安全措拖，故被搬抬亦沒有受傷。 張滿源在《死屍死時四十四》開畫日與Edan一起謝票。(張滿源IG) 演藝學院畢業的張滿源與麥沛東胡麗英是好友。

睜開眼有難度

要扮演戲份極重的屍體，最難奈不是爆肚「焗蟹」，而是不能眨眼，張滿源直言，「死人的最大特徵是不能動，而且整個人維持繃緊伸直，但最辛苦是必須要睜開眼，因為有口水、風吹或甚麼刺激，真的很想眨眼。所以事前真係有練過唔睇眨眼，至於成唔成功就等大家入場睇。」他表示每次睇playback，大家都會認真研究有沒有眨眼。他補充說，「最大挑戰是在冇對白的情況下，點樣可以死咗都演到戲？我自覺都幾滿意。」或許「屍體」未必有大特寫，在群戲為主的《死屍》未必是觀眾的焦點所在，但張滿源堅持一絲不苟，盡顯專業精神。

張滿源在《和解和後》第6集的演出，獲觀眾大讚。 張滿源於2004年憑電影《PTU》獲提名香港電影金像獎最佳新演員。 張滿源亦是《IT狗》的笑容解鎖員。 張滿源《冥冥之中》的莫成。 張滿源在2002年的政府駕駛安全宣傳片中，演超速駕駛令妻子昏迷的李先生。 張滿源於2002年在超速賀駛廣告中演令妻子昏迷的李先生。
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