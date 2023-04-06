死屍死時四十四｜張滿源為演屍體練習不眨眼 最難忘倒吊威也腦充血(附訪問片)

由《正義迴廊》導演何爵天執導的黑色喜劇《死屍死時四十四》，集合老中青三代演員包括毛舜筠、鄭中基、MIRROR成員呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、楊偉倫、余香凝、黃又南、劉江、黃文慧、胡麗英和李尚正等，本周二(4日)上映即成為開畫票房冠軍。電影從豪宅屍體發現案開始，通宵達旦玩一場鹹魚遊戲，若說最不可或缺的角色是「屍生先」亦不為過，相信不少觀眾都好奇誰是「屍先生」？到底由頭到尾演屍體是甚麼滋味？ 曾憑《PTU》獲提名 其實「屍先生」在戲外的真身是資深演員張滿源，與白只、湯駿業、王祖藍等同屆畢業於演藝學院戲劇學院，近年在不少影視作品常出現，最近期是本周一(3日)播放的ViuTV劇集《和解在後》，在劇中演自殺身亡的馬志強。此外，他亦是《IT狗》的笑容解鎖員、《940920》的袁家聰爸爸、《冥冥之中》的莫成、《飯戲攻心》裡的黃子華父親、廖子妤丈夫等，即使小角色仍能令觀眾留下印象。他早於21年前的政府駕駛安全宣傳片中，演超速駕駛令妻子昏迷的李先生為人熟悉，曾於2004年憑電影《PTU》獲提名香港電影金像獎最佳新演員。

演裸屍𦧲飯應？ 張滿源在《死屍死時四十四》演角色真名是「施先生」，以「裸屍」姿態登場，被一班豪宅住客「玩足」一晚，問他接拍前可有猶豫？他坦言，「當未知道卡士陣容，的確會諗由頭到尾唔著衫？但知道這個卡士，唔使諗！」他表示，接拍時《正義迴廊》仍未上映，但已認識何爵天導演，當知道能與劉江、毛姐和阿卵等合作，笑言毋須考慮𦧲飯應。 做足安全措施 至於事前有甚麼準備工夫？張滿源笑言，做足安全措施，「一切自己搞掂，反而監製叫我千祈唔好太fit，否則唔似普通住客，不用太肥或太瘦，入劇組前我係少少肥，減咗4至5公斤。」別以為演屍體就可是但求其，劇組非常認真，事前以道具假屍排練，正式拍攝時張滿源親身上陣，他表示被搬搬抬抬亦沒有受傷，但最難忘是首次倒吊威也，「最苦是腦入血(充血)，整個人好快暈，拍拍吓都要鄭中基或武師同事拉我上來，冇諗過倒吊咁快頂唔住。」