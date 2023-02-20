死屍死時四十四｜首發預告鄭中基毛舜筠呂爵安為保樓價齊運屍 柳應廷唱Wyman填詞主題曲《鹹魚遊戲》

憑 《正義迴廊》角逐香港電影金像獎最佳導演及最佳新導演的何爵天，首次執導的黑色喜劇《死屍死時四十四》，雲集入圍應屆金像獎的毛舜筠、MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer) 、楊偉倫、麥沛東和余香凝，以及鄭中基、黃又南、劉江等一眾老中青演員，電影獲邀成為今屆《大阪亞洲電影節》的開幕電影，獲電影節總監暉峻創三高度評價。影片今日發布先導預告，講述劇中人物發現離奇屍體，為保自家物業「臨海峯」樓價，加上即將有住戶結婚，要在44小時內將死屍運送到荒山野嶺，極盡誇張超現實，同時又貼地展現香港人的矛盾。

電影將於復活節檔期在香港正式上映，今天(20日)發布首條預告片。預告片首先聽到林海峰聲音導航，介紹法式豪宅「臨海峯」，啜核抵死。鏡頭一轉大廈住戶在走廊發現屍體，穿上一身紅衣準備出嫁的陳漢娜與「3廢J」鄭中基、楊偉倫和黃又南商討如何處理，同層住戶互相推卸責任，毛舜筠建議報警，Edan怒吼：「邊個話報警呀！」繼而眾人合力在44小時內將屍體搬到郊野。有份參演的Jer雖未見現身，但傳來他唱主題曲的歌聲，主題曲《鹹魚遊戲》由崔展鴻作曲、黃偉文填詞。從先導預告所見，影片意念創新大膽， 通過處理屍體發現事件，保護自家物業樓價，集共鳴情感及緊張爆笑於一身，年輕演員與老戲骨迸發爆笑火花。

笑住反映港人矛盾

電影將於3月 15日在《大阪亞洲電影節》舉行全球首映，電影節總監暉峻創三先生 (Mr. TERUOKA Sozo) 對導演何爵天高度評價：「《正義迴廊》是一部悲劇，《死屍死時四十四》是一部喜劇，兩部作品雖然截然不同，但同樣有著具吸引力和說服力的大大小小角色，這就是後起之秀何爵天導演的過人之處。」何爵天深感榮幸，將親往大阪出席首映，「《死屍死時四十四》是我的第二部作品，上畫時間和首部作品《正義迴廊》相隔不遠，但它們是不同風格和戲種的電影，對我來說是一個新嘗試，今次可以和另一班同樣實力超班的演員和主創人員合作，我自己都很有信心可以突破《正義迴廊》的成績。」主演毛舜筠說：「好開心！如果可以成部戲嘅演員同導演監製一齊出席就仲開心!」中基則表示：「套戲除咗好睇，仲要第一時間睇，希望下一步可以衝出亞洲」又南回應：「希望呢份開心同電影入面嘅訊息可以帶到更多地方。」Jennifer則表示希能夠將這部香港特色、充滿歡樂的黑色喜劇帶給大阪的觀眾，希望感染到大阪的觀眾一齊笑，又理解到香港人的矛盾之處。