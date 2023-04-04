死屍死時四十四｜Edan出自家產品賣斷市 邀Jer任內褲代言人

由《正義迴廊》導演何爵天炮製的黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，今日在香港正式上映，電影公司今日趁全今日4月4日，於下午4時44分假尖沙咀Isquare舉行「兵分『四』路謝票啟動禮」，監製錢小蕙、導演何爵天，還有片中主要演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、楊偉倫、劉江、黃文慧、張滿源均有出席。

MIRROR成員的Jer從日本返港，他自爆未有時間睇《死屍死時四十四》，Edan對於最近推出新品牌Nade反應熱烈，更透露好多貨已賣清，他表示會送給隊友阿Jer着，Edan指對方會用其產品拿來抹地、洗面，現場有記者提議出男裝底褲，阿Jer口快快話要幫手拍內褲廣告，Edan即打蛇隨棍上要由Jer代言底褲，更笑指其中有產品只以一對眼仔作為設計，問他想眼仔放在底褲前方抑或後面。Jer剛從日本回來，暫未能透露big project是甚麼，但關於MIRROR工作，透露與Jermey瘋狂食嘢和購物；兩人回應了MIRO於 5月27日粉絲見面會網上版，認為始終難以招待所有Fans，網上版也算能滿足fans。至於兩人入圍金像獎角色最佳新演員，他們還未準備戰衣，自言沒有想過攞獎，若任何一個有獎都會多謝對方。