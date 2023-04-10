死屍死時四十四｜Jerdan情侶檔亮相小薯茄派福利 柳應廷被爆與陳漢娜吻戲「被消失」(多相)

由《正義迴廊》導演何爵天執導的《死屍死時四十四》，MIRROR成員呂爵安(Edan)與柳應廷(Jer)在銀幕上首次同框演戲，由於Jer只屬客串性質，「Jerdan」僅得兩場對手戲，雖然兩人主動向導演提出的「加戲」場面，已令人笑破肚皮，但不少粉絲仍嫌不夠喉，兩人早前聯同楊偉倫(阿卵)齊齊在小薯茄的網上節目擔任嘉賓，Jerdan更以情侶姿態亮相大耍花槍，摑面、蹺手蹺腳更幾乎咀嘴，向粉絲大派福利，sweet到爆兼黑圖大放送。Jer在受訪環節被童童踢爆，原來在客串10分鐘的戲份裡，與陳漢娜(Hanna)有吻戲，Edan半說笑指因Hanna嫌棄，Jer未能獻上螢幕初吻。
Edan直呼Jer做「BB」
小薯茄日前的麗英和童童亦有份參演《死屍死時四十四》，請來Edan、Jer和阿卵做嘉賓，當然趁機玩到癲。節目以「請勿觸摸2.0」為主題，分短劇與訪問兩個環節。短劇部分講述Edan、Jer、阿卵和麗英到訪童童家，4人不斷犯禁， Jerdan全程猶如孖公仔，坐著看電視時已蹺手蹺腳好痴纏，同時兩人又不忘趁機互打；其後，4人直闖童童房間，欲打開她的衣櫃，Edan直呼Jer做「BB」，當聽到Jer想看衣櫃內的低衫褲，即醋意大發乘機摑Jer一巴，Jer溫柔回應：「剩係睇你嘅！」，最後更揭發「衣櫃藏屍」，Edan被嚇到要Jer抱抱，全程非常爆笑。
襄王有心 神女未到
在訪問環節，有份演出的童童爆料指，原來看劇本Jer和陳漢娜(Hanna)演的情侶有吻戲，到電影上映卻發現咀戲消失了，Edan抵死表示，「因為Hanna知道是阿Jer之後就……(拒絕)」Jer認真表示，從Edan口中才得知有Kiss戲，原來起初不知，「Edan跟我說『銀幕初吻喎！』我就話如果劇情到嘅話就做囉，唔到就唔做囉。」Edan與阿卵笑指Jer嫌劇本寫得不好，Jer解釋，「現場編劇話，情緒未到位，你哋可以唔錫都得。」Edan半說笑稱， 「但阿Jer跟我講其實好想錫！」阿卵更補多句「襄王有心，神女未到」Jer笑指「蝕咗！蝕咗！」麗英就建議下次請Hanna上來補回這一吻。