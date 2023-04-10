死屍死時四十四｜Jerdan情侶檔亮相小薯茄派福利 柳應廷被爆與陳漢娜吻戲「被消失」(多相)

由《正義迴廊》導演何爵天執導的《死屍死時四十四》，MIRROR成員呂爵安(Edan)與柳應廷(Jer)在銀幕上首次同框演戲，由於Jer只屬客串性質，「Jerdan」僅得兩場對手戲，雖然兩人主動向導演提出的「加戲」場面，已令人笑破肚皮，但不少粉絲仍嫌不夠喉，兩人早前聯同楊偉倫(阿卵)齊齊在小薯茄的網上節目擔任嘉賓，Jerdan更以情侶姿態亮相大耍花槍，摑面、蹺手蹺腳更幾乎咀嘴，向粉絲大派福利，sweet到爆兼黑圖大放送。Jer在受訪環節被童童踢爆，原來在客串10分鐘的戲份裡，與陳漢娜(Hanna)有吻戲，Edan半說笑指因Hanna嫌棄，Jer未能獻上螢幕初吻。

Edan直 呼Jer做「BB」 小薯茄日前的麗英和童童亦有份參演《死屍死時四十四》，請來Edan、Jer和阿卵做嘉賓，當然趁機玩到癲。節目以「請勿觸摸2.0」為主題，分短劇與訪問兩個環節。短劇部分講述Edan、Jer、阿卵和麗英到訪童童家，4人不斷犯禁， Jerdan全程猶如孖公仔，坐著看電視時已蹺手蹺腳好痴纏，同時兩人又不忘趁機互打；其後，4人直闖童童房間，欲打開她的衣櫃，Edan直呼Jer做「BB」，當聽到Jer想看衣櫃內的低衫褲，即醋意大發乘機摑Jer一巴，Jer溫柔回應：「剩係睇你嘅！」，最後更揭發「衣櫃藏屍」，Edan被嚇到要Jer抱抱，全程非常爆笑。