死神來了｜第六集死神以新方式搵目標 回顧系列經典死狀紀念25周年 (有片)

荷李活驚慄片系列《死神來了》（Final Destination）為影迷留下不少童年陰影，全新第六集《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）已定5月16日在美國開畫，香港安排5月15日率先上映。 《死神來了：血脈》是繼自2011年上映的第五集後，相隔14年再有新作推出，並於上月釋出首支前導預告，迎接系列上映25周年。

開創死神以「血脈」找下個目標新方式 《死神來了》系列一向以充滿創意的死法驚豔觀眾，片商華納為紀念《死神來了》25周年，日前推出「死亡直播」活動，網羅系列電影中五花八門的角色死亡片段，在YouTube的官方頻道重溫經典死狀滿足廣大粉絲，並搶先公開《死神來了：血脈》片段，揭露主角一家人想逃出死神魔掌，沒想到開車途中竟差點出意外，短短12秒的片段已感受到緊張氣氛。

《死神來了》首集於2000年上映後，系列玩盡空難、公路車禍、遊樂場慘劇、列車意外等題材，加上經典又超有創意的恐怖死法，包括曬太陽燈、戲院、商場、泳池等，令人在生活上留下不少陰影，亦培養出一群死忠影迷支持。久等多年，最新一集《死神來了：血脈》即將於5月登上大銀幕，並首度開創以「血脈」作為死神找下個目標的方式，為這個恐怖片系列再度找到全新的恐懼來源，亦令大家期待片中將呈現更多震撼畫面。