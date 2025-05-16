死神來了：血脈／黑袋行動／獵狐行動／怪獸8號／極闘9｜今期睇咩戲

死神來了：血脈 大學生 Stefanie 被一個反覆出現的暴力噩夢困擾，於是她回到家中，找出唯一可以打破這個循環的人，拯救整個家族，務求令各人逃出走不掉的可怕死亡魔咒。

OMG！阿媽有喜 53歲的 Rita,與丈夫李少雄在計劃退休生活之際,突然發現自己懷孕! 兩夫婦皆想把孩子拿掉,卻又不懂該如何向對方開口。直到一場家庭聚餐上,兩個孩子意外發現媽媽 老娃牛珠的秘密,反應譁然。 與此同時,少雄的妹妹- Fuk Ling 從外國歸來,毅然要搬進來和眾人同住。水火不容的姑嫂關係, 令李家頓時陷入一場混亂的爭執。 Rita一氣之下,毅然當個高齡產婦,揚言決定把肚子裡的孩子生下,平靜的小康之家,開始了前所未 有的“大改革”。 然而,就在這奇妙的懷胎過程中,每人都因為這突如其來的小生命,開始變得不一樣......其中包括結婚多年卻不想生育的 Fuking;不善於表達自己的宅男兒子;年輕貌美卻從未真心待人的小女兒;還 有缺乏勇氣面對自己的父親.. 正當一切皆以為塵埃落定之際,眾人卻收到一個消息:肚子裡的孩子,可能患有“唐氏綜合症” 面對得來容易,堅持有難的生命,Rita 該如何選擇。

黑袋行動 恩愛夫妻佐治 (米高法斯賓達 飾) 與嘉芙蓮 (姬蒂白蘭芝 飾)同為國家情報機關效力。兩人均為頂尖特工，遊刃於充斥著謊言的間諜世界與真實的婚姻生活之間；一場洩密風暴，五位同袍成為叛國嫌疑人，矛頭更直指最親密的枕邊人！擅長窺探人心、辨識謊言的佐治，最終選擇忠於國家抑或婚姻？

獵狐行動 174億老百姓血汗錢一夜蒸發！詐騙犯攜款潛逃國外，救命錢化作海外豪宅，養老錢變成賭場籌碼！外逃7年的上海特大金融詐騙犯戴逸宸（梁朝偉飾）現身法國巴黎，中國經偵員警葉鈞（段奕宏飾）帶領“獵狐小隊”跨國追贓。昔日老賴憑藉國內騙取的百億贓款躋身海外上流社會，上萬百姓畢生積蓄盡毀，家破人亡••黑錢流向成謎，街頭追殺、人體炸彈、惡徒設局圍剿，步步緊逼！當獵手淪為獵物，獵狐小隊能否逆風翻盤？百億詐騙，跨境追逃！

怪獸8號：Misson Recon 地點為怪獸大國日本。從事清潔業的日比野卡夫卡，在因緣際會下，再次下定決心，要再次見到現已身為日本防衛隊希望之星的兒時玩伴．亞白米娜，卻在這個緊要關頭，變身成為擁有強大力量的「怪獸8號」。在其後輩．市川雷諾的協助下得以隱藏身分，通過了防衛隊員選拔試驗，經歷了首次實戰，卡夫卡一步步朝向過去曾有過的夢想邁進。然而好景不常，某天擁有高度智慧的神秘怪獸襲擊了防衛隊基地！在絕望的情況下，卡夫卡被迫做出重大抉擇…

極闘9 龍月亮 兩年前一樁非法賭檔大屠殺事件，幕後主腦人張龍，失蹤兩年後，突然出現於市內某教堂旁的一條狹窄馬路中。當日霸氣沖天的黑幫坐館竟淪為一名雙目失明右手殘廢的乞丐；同一馬路上，一名年老修女正在與一名外國人及其幼女閒談。此時此地此刻，張龍默然回首自己充滿罪孽嘅一生，一張張被他害死的面孔逐漸湧現在他的腦海中。正在苦海沉思的張龍，突然被一名正在施捨給他的小童帶回現實當中。不知是命運還是巧合，同一條的馬路上，那名小童，修女，及那對外藉父女，所有人與張龍之間竟隱藏着千絲萬縷，錯綜複雜的恩怨情仇和不可告人的秘密。原來幾個看似互不相識的路人，竟不約而同地因張龍的出現而改變了他們的一生。 隨着老修女對張龍熱情接待的對話展開，真相逐漸浮現，殺機亦隨着展開。雙眼完全看不見的張龍，不單止看不見所有人的樣子，更看不到前面等待着他的，究極是一個終極的審判還是一個徹底的寬恕？最後張龍能否安全地離開這條命運窄路？

原文刊登於 電影LOL