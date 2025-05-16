死神來了6｜《死神來了：血脈》死亡場面震撼 爛番茄開出93%好評

經典恐怖電影系列《死神來了》(Final Destination) 捲土重來，華納兄弟、New Line Cinema炮製最新篇章《死神來了：血脈》（Final Destination Bloodlines）屬同系統的第六集作品，將觀眾帶回死亡扭曲的最初起點，今次以「家族詛咒」為核心，結合更血腥的死亡設計與情感張力，挑戰觀眾恐懼極限，《死神來了：血脈》已在北美及香港上映，出來口碑相當不俗，更在權威電影網站「爛番茄」Rotten Tomatoes上獲得93%極佳評價，更贏得影迷們一致讚好。

《死神來了：血脈》交代大學生 Stefanie 被一個反覆出現的暴力噩夢困擾，於是她回到家中，找出唯一可以打破這個循環的人，拯救整個家族，務求令各人逃出走不掉的可怕死亡魔咒。本片打破系列傳統，首度將死神獵殺名單擴展至「整個家族」，從16歲少年到80歲祖母，全因50年前一場觀光塔「Skyview舞廳」慘劇的陰影被死神標記，導演亞當斯坦與扎克利普夫斯基透露：「這次的死亡不是隨機的，而是沿著家族樹逐一代價。」《死神來了》系列的招牌「連鎖死亡機關」全面升級，戲組耗時打造多組實景，結合北美最大LED虛擬製片牆，呈現逼真驚悚畫面。當中1969年觀光塔崩塌戲，為拍攝出玻璃舞池爆破災難，演員隨歌曲《Shout》起舞時地板傾斜30度，150名臨演需繫安全繩拍攝，當中「彈珠式」連環死亡場面實在驚心動魄。