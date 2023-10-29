死鬼老婆｜ 麥沛東憶亡犬曾感愧疚 趙善恆勾喪父傷痛：還未消化好

難忘舞台驚聞火警鐘響 舞台劇出身的麥東，首次演恐怖劇目，他忽發奇想若是演出期間，有觀眾嚇到大叫怎麼辦，他透露真有劇團試過在演出期間，有觀眾癲癇症發正，繼續或終止演出，台前幕後也要即場應變，談到最深刻的經歷，他分享參演風車草劇團的《隔離童話集》時，其中一場遇上全劇院的火警鐘響，「我們繼續還是怎應變？當時我口裡仍在講台詞，但眼神已經不停交流，消防員真的入了後台，即使監製話繼續，我們仍保持警覺。其實當時我們是唱歌，完場後阿祖(梁祖堯)都跟觀眾交代有點意外，再演一次最後10分鐘讓觀眾看。」 童童獲讚觀察力強 作為恆仔和童童的前輩，麥東對兩位拍檔應對反應快，絕不似新手上場，「可能童童是YouTuber，跟她排戲反應好快，演員的觀察力，對排戲很重要。恆仔的領悟力好強，例如我排戲時想玩或笑的一些點子，恆仔完全閱讀到我想玩甚麼，或者大家都有很多其他經驗，可放在舞台劇上。」童童笑言，起初接演《死鬼老婆》時，心情興奮多於緊張，排練期間則逐漸由緊張變為投入享受，「我們排戲都好好笑，而導演是我戲劇老師，相隔多年可跟他合作，感覺很奇妙。」

掩飾也是唔開心 作為樂隊ToNick主音，恆仔經常踩台演唱，既是導演也是演員，初次演舞台劇就挑戰演沉鬱角色，恆仔表示，「角色喪妻當然會唔開心，但不想他在90分鐘的劇場都是這狀態，所以要很努力去搵阿生跟和身邊所有人關係，面對他們要有不同狀態。我也有請教阿祖和Yem(袁綺雯)老師，唔開心有好多狀態，例如面對子彤會掩飾，掩飾也是不開心，唔一定苦口苦面，如何令一個很cool和沉鬱的人有多啲層次，要很用心研究。」恆仔於4月經歷喪父之痛，如今演喪妻角色，他坦言會牽動情緒，「上半年經歷很多事情，自己都有上了一課。其實真的很近期發生，還沒消化得好……爸爸是道教儀式走的，有時會問點解咁多儀式，其實退後一步看，這些是幫你接受和告訴你，你至愛的親人離開了，幫你去準備面對火化，但我發現就算有幾多儀式，你都係會忍不住，去到真的蓋棺那一刻，有很多情緒，原來真的沒了！」