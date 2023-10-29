死鬼老婆｜ 麥沛東憶亡犬曾感愧疚 趙善恆勾喪父傷痛：還未消化好

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15周年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，合共18場演出已於香港藝術中心壽臣劇院開鑼。上半場的劇目由趙善恆@ToNick(趙善恆)、麥東(麥沛東)和童童@小薯茄(蔡曉童)主演，恆仔和童童更是首次參演舞台劇，恆仔一改熱血貪玩形象，挑戰演沉重角色，半年前經歷喪父之痛的他直言，牽動情緒，即使再執著或想重來一次，仍改變不了事實，要學習怎樣繼續走下去。
每個人都會經歷
恆仔在《死鬼老婆》演一個喪妻不久的阿生，為展開新生活，轉工在一間新開張酒吧做調酒師，雖有好友肥龍(麥沛東飾)陪伴經歷傷痛，惟他一直無心工作，整天在子彤(童童飾)身上感受到亡妻的影子，令子彤極為不滿，越想趕走阿生，卻越被怪事纏身，麥東強調，此劇雖是改編自「恐怖在線」的真人真事鬼故《有心人》，其實不如想中恐怖，「例如搞笑有三成，兩成是恐怖，五成是感人部分，主題想講過去發生唔開心的事，但時間過了，還是要放下，接下來的人生仍要繼續，不如好好享受餘下的人生，是每個人都有機會經歷。」
難忘舞台驚聞火警鐘響
舞台劇出身的麥東，首次演恐怖劇目，他忽發奇想若是演出期間，有觀眾嚇到大叫怎麼辦，他透露真有劇團試過在演出期間，有觀眾癲癇症發正，繼續或終止演出，台前幕後也要即場應變，談到最深刻的經歷，他分享參演風車草劇團的《隔離童話集》時，其中一場遇上全劇院的火警鐘響，「我們繼續還是怎應變？當時我口裡仍在講台詞，但眼神已經不停交流，消防員真的入了後台，即使監製話繼續，我們仍保持警覺。其實當時我們是唱歌，完場後阿祖(梁祖堯)都跟觀眾交代有點意外，再演一次最後10分鐘讓觀眾看。」
童童獲讚觀察力強
作為恆仔和童童的前輩，麥東對兩位拍檔應對反應快，絕不似新手上場，「可能童童是YouTuber，跟她排戲反應好快，演員的觀察力，對排戲很重要。恆仔的領悟力好強，例如我排戲時想玩或笑的一些點子，恆仔完全閱讀到我想玩甚麼，或者大家都有很多其他經驗，可放在舞台劇上。」童童笑言，起初接演《死鬼老婆》時，心情興奮多於緊張，排練期間則逐漸由緊張變為投入享受，「我們排戲都好好笑，而導演是我戲劇老師，相隔多年可跟他合作，感覺很奇妙。」
掩飾也是唔開心
作為樂隊ToNick主音，恆仔經常踩台演唱，既是導演也是演員，初次演舞台劇就挑戰演沉鬱角色，恆仔表示，「角色喪妻當然會唔開心，但不想他在90分鐘的劇場都是這狀態，所以要很努力去搵阿生跟和身邊所有人關係，面對他們要有不同狀態。我也有請教阿祖和Yem(袁綺雯)老師，唔開心有好多狀態，例如面對子彤會掩飾，掩飾也是不開心，唔一定苦口苦面，如何令一個很cool和沉鬱的人有多啲層次，要很用心研究。」恆仔於4月經歷喪父之痛，如今演喪妻角色，他坦言會牽動情緒，「上半年經歷很多事情，自己都有上了一課。其實真的很近期發生，還沒消化得好……爸爸是道教儀式走的，有時會問點解咁多儀式，其實退後一步看，這些是幫你接受和告訴你，你至愛的親人離開了，幫你去準備面對火化，但我發現就算有幾多儀式，你都係會忍不住，去到真的蓋棺那一刻，有很多情緒，原來真的沒了！」
與亡犬通靈 成釋懷契機
生離死別，人生必經，宗教儀式或靈異體驗，也是釋懷的歷程。麥東分享走出家中愛犬離世的歉疚之情，「牠是在診所裡離世，當早上打電話給我時，牠已走了一段時間，感覺像孤零零地走。其實牠有病，我初初沒發現，當發現時已太遲，一直有種愧疚纏擾著我。」麥東自言，日常生活仍感受到牠存在，但又做不了甚麼，估不到透過拍靈探節目的體驗，帶來讓他釋懷的契機，「那次在我家玩碟世，搞了個幾鐘才請到牠上來，那時我也半信半疑，就問狗仔的食物偏好，例如唔鍾意食紅蘿蔔和香蕉，鍾意甜吃，最神奇是問牠我係邊個，一般人覺得係爸爸，但牠答到是哥哥，我再問牠有冇怪我，佢話冇，這好像是令我釋懷的契機。」
文：Grace 攝：陳奕釗
化妝：Chi Chi Li
髮型：Roy Fan
服裝：LAKH(麥沛東), Boussole、COCKTAIL SELECT SHOP(童童)
場地：Eaton House Kino (Eaton Hotel)