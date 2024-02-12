殺人者的購物中心｜李棟旭增磅6公斤操肌演出 Do姐大讚屬近期韓劇最愛

Disney+韓劇《殺人者的購物中心》自播出以來廣受好評。

Disney+韓劇《殺人者的購物中心》自播出以來廣受好評，緊張刺激、不斷反轉的劇情更成功吸引網民以至「煲劇女王」Do姐於其電台節目及社交平台盛讚！

《殺人者的購物中心》日前播出大結局終於解釋了前面多條伏線的鋪排，鄭智安(金慧峻 飾)敢於擔任為「購物中心」的新管理者，一早死去的叔叔鄭進灣(李棟旭 飾)更於結尾再次現身，成就最意想不到的大反轉結局！「購物中心」竟是叔叔佈局14年的復仇計劃，令人不禁讚嘆劇本的精密，現整合劇集亮點，與大家分析叔叔聯手姪女的復仇之路。