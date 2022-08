影壇巨星畢彼特(Brad Pitt)主演新片《殺手列車》(Bullet Train),本周四在香港上映,電影於美國時間星期一,在洛杉磯舉行盛大首映禮,片中一眾紅星均有登場,計有阿倫泰勒約翰遜(Aaron Taylor-Johnson)、Brian Tyree Henry、真田廣之、Logan Lerman、Zazie Beetz等,當中23歲女主角祖兒京(Joey King)更打扮得相當性感,還拖住其電影人未婚夫Steven Piet現身,在盛會上公然啜嘴,態度十分恩愛。

今次首映禮,現場亦佈置到十足日本車站一樣,又吸引重量級嘉賓撐場,包括《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕(Simu Liu),到場後更與畢彼特集郵。最近,劉思慕與圈中人女友Jade Bender可謂出雙入對,多次拍住拖現身公開場合,今日更十指緊扣到場,愛得愈來愈高調。