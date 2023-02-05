殺手廢J｜陳湛文首當男一拍到中暑頂硬上 不甘袁澧林嘆冷氣：Mike導錫住佢

由《花姐ERROR遊》《ERROR自肥企画》的Mike導(劉諾衡)執導、編劇麥可暉聯手的首套電視劇《殺手廢J》將於明晚(6日)開播，劇集講述怕死的獨行殺手阿J(陳湛文 飾)， 本來樂天知命地幹著專攻老弱傷殘的輕巧差事，但為求打破行業萎縮的困境，他半推半就加入了進取型的殺手企業，而最危險的挑戰居然不是殺人任務，而是被公司扭曲的危險同事及主管。

袁澧林想做打女

首次當男主角拍劇的陳湛文(Peter)笑言拍攝期間苦不堪言，高呼「夠喉」唔想再加戲，仲話試過拍到中暑。他稱：「拍中槍、瞓地下都唔叫辛苦，最慘係之前有場地係冇冷氣，我都拍到暈暈地，不過都要頂硬上，不過成部劇最幸福就係袁澧林，佢所有場境都有冷氣，導演都有錫住佢。」自認拍攝過程舒服的袁澧林Angela劇中飾演咖啡店老闆，佢就話為劇集去學沖咖啡。Angela指：「雖然都有練習吓，不過埋位都有啲手忙腳亂，因為我唔係咖啡精，所以掛住啲沖嘢飲流程又唔記得對白。其實我好想試佢地啲動作場面，做殺手真係好型吓，做吓打女、吊威也都唔錯。」