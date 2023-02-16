殺手廢J｜ANSONBEAN超級英雄上身 陳海寧：可判斷係小六病

由格仔導演Mike(劉諾衡)執導的ViuTV劇集《殺手廢J》昨晚大結局，ANSONBEAN(陳毅燊)與陳海寧(Isabella)首次合作拍劇，兩人分飾殺手「阿政」和殺手實習生Chloe，ANSONBEAN自認跟角色相似，有點中二病，問到與Jeffrey相比，誰較嚴重？Isabella毫不猶豫指他不止是中二病，絕對可判定為小六病。Isabella在劇中的表現充滿驚喜，不過她隨著演戲機會增加，反而更自覺不足，要認真進修演技。

欣賞ANSONBEAN自律 不說不知，原來兩人早在《膠戰S2》已曾碰頭，ANSONBEAN形容Isabella是搞笑的「氣氛擔當」，令全場情緒高漲；而Isabella坦言，以為ANSONBEAN「坐唔定」，及後竟發現他跟自己一樣，都有打坐的習慣，「他很自律，對自己的飲食或時間表，抓得很緊，一個星期七日都做Gym，超勤力，其實你攰就會有好多藉口去懶惰，所以非常欣賞他。」ANSONBEAN更正是企圖每天健身，但實際是平均每星期都有5天。相比《I SWIM》和《#她和她的戀愛小動作》，《殺手廢J》的戲份重兼且對白多，ANSONBEAN自認跟角色一樣，有很強烈的英雄主義，「我睇好多超級英雄電影，很多超級英雄或打機的角色，例如The Rock、蜘蛛俠、《秘境探險》的Nathan Drake都是我偶像，我有點暴力傾向，但現實世界就不容許，演戲就可完全投入角色。」

陳海寧想演偶像劇 Isabella演的Chloe造型性感又突出，向來不愛唱K的她大唱韓文歌，其中一場「回魂」與師父J(陳湛文飾)重組案情的對手戲，更獲網民大讚。綜藝形象鮮明的Isabella認為，演戲正好展現她的其他面向，從去年的《深宵閃避球》到《殺手廢J》，隨著角色戲份漸重，令她愈感自己不足，「所以我讀咗演戲班，準備上第二季，始終這行業拍戲很趕，不會給你多試幾次，作為演員，希望做到最好。」談到最想嘗試甚麼角色？演戲經驗尚淺的Isabella坦言，「其實從來沒有，我覺得戲劇的吸引力在於生活，每個人都有自己的故事，反而我較喜歡深入講故事。不過，如果真的要選擇，我會揀超級英雄或偶像劇，因為現實真的沒可能發生，純粹滿足自己慾望。」