殺手4｜Jeffrey魏浚笙入校引哄動　DSE考生「唔開心就Direct我啦」

用寬容心態對待考試

活動結束後Jeffrey得悉中六學生未能出席分享會，遂答允教師邀請行，逐一探訪五班正密鑼緊鼓準備DSE考試的中六學生。期間他鼓勵同學用寬容心態對待考試，更表示「唔開心，就Direct我啦」，及後亦耐心為同學簽名，不但簽在筆記簿、試卷套上，更有學生即場請他簽在T-shirt及結他上。消息傳開後，其他級別學生亦自發圍在課室外等候，只為與偶像近距離見面。



是次校園活動不但為考生送上鼓勵，更讓學生感受到電影演員走進校園的真實與溫度，亦讓他們在緊張考試前，了解社會各行各業的不同情況與出路，並將影視娛樂視為日後專業發展的其中一個可能方向。