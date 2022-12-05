殺神夜 | 開畫幾日已經準備拍續集 聖誕老人繼續打打殺殺

以往嘅聖誕應節片，套路多數係合家歡，好似《寶貝智多星》；又或者係浪漫愛情片，好似《真的戀愛了》同埋Hallmark出品嘅海量應節片。剛過去周末呢個未到聖誕又過完感恩節嘅中間檔期，新片《殺神夜》以另類聖誕應節片姿態，取得唔錯成績。《殺神夜》北美開畫收1300萬左右，稍為超出預期，以2千萬成本計，估計加埋海外市場、串流等收入，應該有得賺。而且《殺》口碑相當唔錯，估計仲有後勁。

聖誕老人打打殺殺

《殺神夜》入面嘅聖誕老人，唔係慈祥老伯，佢去到乖豬寶寶名單上嘅有錢妹妹屋企，發現妹妹一家被僱傭兵脅持。聖誕老人唔止派禮物，仲出手救人，打打殺殺一片聖誕紅，係流晒血嗰隻紅，幾咁有氣氛。用近年流行詞語形容呢套戲的話，兩個字︰爽片。

準備好拍續集

觀眾buy，電影公司都buy。聞說片商環球嘅高層當日收到劇本，周末睇完之後，星期一返來開會，齊齊話正，開綠燈去馬。根據外媒Collider報導，監製Kelly McCormick話準備好拍續集，過幾個禮拜（即係放完聖誕假啦）就著手籌備，當然都會睇埋條數收成點先正式去馬啦。

《殺神夜》只係展示出聖誕老人幾咁揪得，大把元素可以拎出嚟拍第二三四五集︰聖誕老人平時喺北極做咩？聖誕精靈係咪都咁犀利？有冇聖誕老婆？根據近年荷里活玩法，仲可以有一堆角色外傳，發展埋「暴力聖誕老人」元宇宙都仲得。

近幾年唔少人連《虎膽龍威》都當成聖誕片，證明大家幾咁恨有套另類嘢食住火雞睇。做定心理準備，未來十年好大機會都會有David Harbour呢位聖誕老人同你過節。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉