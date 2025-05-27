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娛樂
2025-05-27 23:00:55

殺神｜《殺神John Wick之芭蕾殺姬》倫敦首映禮 奇洛李維斯孖安娜迪艾瑪絲合體造勢

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《殺神John Wick之芭蕾殺姬》於倫敦舉行盛大的電影首映禮。

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》於倫敦舉行盛大的電影首映禮。

經典動作系列新作《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina）上周四（22日）於倫敦舉行盛大的電影首映禮，女主角安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）與「殺神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）攜手盛裝亮相。同行的還有一眾演員，包括諾文利德斯（Norman Reedus）、系列靈魂人物「殺手酒店經理」伊恩麥聖（Ian McShane）、柏林影后卡塔蓮娜摩蓮奴（Catalina Sandino Moreno）及導演連韋斯曼（Len Wiseman），齊齊踏上紅地氈。兩位特別嘉賓，荷李活紅星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）和上集的甄子丹亦有現身撐場，場面星光熠熠。

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安娜迪艾瑪絲與「殺神」奇洛李維斯攜手亮相倫敦首映禮。 「殺神」奇洛李維斯執到正出席首映禮。 女主角安娜迪艾瑪絲偕導演連韋斯曼齊齊踏上紅地氈。

電影首映順利舉行後，首批影評亦隨即出爐。安娜迪艾瑪絲與奇洛李維斯這兩位備受矚目的主演，在戲中的演出大獲好評。雖然奇洛今次並非戲份最重的男主角，但再次回歸「殺神」角色，影評盛讚「奇洛李維斯的動作場面始終好精彩」，一看見他出場，甚至興奮得「全身起雞皮」！今集的女主角安娜迪艾瑪絲，亦以實力證明自己擔得起「女殺神」稱號，戲中的表現「充滿狠勁，以致命的優雅與震撼的武打動作驚艷全場」。另外，各位影迷最期待的，相信是電影的動作方面。影評大讚今集「一如『殺神』系列，激烈又創新」、「滿足你的一切期望」，「狂暴、華麗、情緒澎湃」，直言「大部分『殺神』粉絲都會滿意今集」！影迷津津樂道的「殺神宇宙」世界觀，今集亦有所擴展，其中包括了「驚為天人的華麗場景，關於因果的復仇故事刺激又引人入勝，武器創新多樣，展現機智的應變能力」。今集可謂既繼承了「殺神」系列的精華，又殺出了「女殺神」的新風格，並形容為媲美之前的《殺神John Wick》系列電影。

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《殺神John Wick》系列上集的甄子丹亦有現身撐場。 荷李活紅星佩德羅帕斯卡畀面撐場，場面星光熠熠。 安娜迪艾瑪絲與奇洛盛裝亮相。 《殺神John Wick之芭蕾殺姬》於倫敦舉行盛大的電影首映禮。 《殺神John Wick之芭蕾殺姬》於倫敦舉行盛大的電影首映禮。

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