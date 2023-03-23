殺神4｜奇洛李維斯親自導航 一分鐘極速重溫頭3集劇情

由荷李活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)主演動作片系列《殺神John Wick 4》，繼續挑戰三級極限，並首次殺入IMAX巨幕，於今日在香港正式公映。自2014年首集上映以來，《殺神》系列電影的獨特暴力美學，已成為不少戲迷的必看之作，奇洛李維斯更形容，今集是從影以來動作最激烈的一次，除了西洋俐落爽快的槍械打鬥，還有富有東方色彩的武士刀、弓箭及雙截棍爆發的激烈混戰。由於首集距今已有9年， 奇洛李維斯親自導航，在1分鐘內極速回帶，陪伴觀眾重溫首3集的劇情。另外，入場觀眾記得留到最後睇彩蛋。

回顧 《殺神John Wick 2》頭三集劇情

《殺神John Wick》故事

退休殺手John Wick被人偷車，對方還殺死了他亡妻送給他的小狗。對方得知John Wick是有「死神」之稱的傳奇殺手後，決定先買兇殺人，John Wick為了逃避追殺，於是躲進嚴禁殺戮的殺手酒店「穹天屠」。在酒店經理榮士敦協助下，展開復仇之路，最終成功解決殺狗兇手，還救了一隻流浪小狗，再次歸隱。

《殺神John Wick 2》故事

John Wick尋回愛車後，再被捲入殺手世界：曾協助John Wick的盛天奴為了上位，以「血印」要求John Wick替他殺死自己親姊姊，即殺手最高組織「高桌會」其中一名話事人。盛天奴及後買兇殺John Wick，意圖殺人滅口，但反被John Wick在「穹天屠」殺死。然而John Wick因在殺手酒店殺人，違反了殺手戒條，而遭酒店驅逐，同時高桌會亦懸紅追殺他。

《殺神John Wick 3》故事

被驅逐及追殺的John Wick，獲榮士敦額外給予黃金一小時逃生。危急之下，John Wick回到原屬的殺手組織「俄卡勞馬」求助，得以逃至摩洛哥。在昔日好友蘇菲的協助下，John Wick在沙漠深處找到高桌會「長老」，獲得一次重生機會，條件是殺死榮士敦。回到紐約的John Wick反過來與榮士敦合作，以武力威逼高桌會和談，可惜高桌會強硬要求John Wick必須死，榮士敦唯有槍擊John Wick，令他從「穹天屠」墮樓。身受重傷的John Wick獲「暴威會話事人」救起，兩人並聯手準備反擊高桌會。

《殺神John Wick 4》故事

承接上集於紐約殺手酒店中槍墮樓後，大難不死的殺神John Wick（奇洛李維斯飾)越洋前往大阪殺手酒店，向經理兼舊相識光司(真田廣之飾)求助。另一邊廂，殺手集團新話事人加蒙侯爵(標斯卡斯格 飾)決心斬草除根，他先對付紐約酒店經理榮士敦(伊恩麥聖飾)，再逼使John Wick昔日戰友祈恩(甄子丹飾)替他效力，誓要孤立John Wick。

為了找出一條真正出路、打破宿命，John Wick決定向加蒙侯爵提出生死決鬥，贏了便能從此脫離追殺、重獲真正自由；但他不知道，侯爵早於決鬥地點巴黎佈下天羅地網，只待他墮入死亡陷阱…