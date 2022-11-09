殺神John Wick劇情關鍵酒店 都會拍外傳 仲有Game等出街

荷里活新定律？將一套受歡迎嘅電影或劇集，延伸出多部前傳、後傳外傳，仲出埋遊戲，實行全方位包圍，完整交代角色人物性格及背景，絕對係Fans福音!

奇洛李維斯主演嘅《殺神John Wick》鐵定開拍多套外傳，除咗早前宣怖由索女Ana de Armas飾演為家人報仇嘅年輕女殺手Bellerina，喺《殺神》中有重要地位嘅Continental酒店，都會即將單獨成劇，成為《殺》前傳The Continental。

劇集設景於1975年紐約市，電影《殺神》中飾演Winston Scott嘅 Ian McShane 將不參與幕前演出改為聲演，而年輕版嘅Winston將由劇集The Flight Attendant男星Colin Woodell飾演，同劇仲會有Mel Gibson飾演Cormac。

The Continental只有3集，講述喺酒店3晚發生嘅故事。前傳肯定見唔到奇哥，想睇佢飾演嘅John Wick可能要等到2024年。未睇到《殺神5》之前，或者可以打住game止渴。據外媒esports.net報導，Lionsgate有意推出殺神 AAA電子遊戲。

Lionsgate喺2019年已經推出過John Wick Hex嘅game，今次有意再出一款主打動作、打鬥嘅「殺神」遊戲。暫時計劃仲好初步，成事嘅話，應該會係奇洛李維斯繼Cyberpunk 2077後又一電子遊戲，可以於虛擬世界一嘗John Wick飛簷走壁、鉛筆制敵嘅好身手，夠哂刺激！

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