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娛樂
2023-11-26 11:00:56

毅行者｜伍富橋太太沿路補給愛心便當 吳業坤：今次要振夫綱

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毅行者｜伍富橋太太沿路補給愛心便當 坤哥：今次要振夫綱

伍富橋感激太太的支持。

「樂施毅行者2023」昨日起跑，「奶仔」方紹聰做隊長，夥拍伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」以及一位消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍 ，於早上9時半準時於起步點北潭涌出發，出發前他們均認為狀態十分理想，並鐵定以28小時完成100公里為目標，坤哥表示輕鬆的心情面對:「一定行得哂，越早完成，越多時間休息，養足精神再開工，呢個係我真正動力，我哋今次要振夫綱!

坤哥日籍太太準備早餐

為了擁有最fit狀態，四人今個星期主要食多點飯，即補充多一點碳水化合物，以及不時多點拉筋。坤哥出發前坦言太太會擔心：「究竟得唔得架？因為大家一齊都練得少。之前她也有跟我以及奶仔、富橋一齊行過見證過我的『能耐』。」但就會支持自己。出發當日坤嫂早上特刻意早起，細心地為坤哥準備醒神早餐，檢查物品及裝備，打點一切。隊友早前調侃話：「坤嫂行山勁過坤哥，不如叫坤嫂取代自己」，坤哥就話希望太太下年一齊同佢參加。

伍富橋太太為他們沿路補給「愛心便當」。

伍富橋太太為他們沿路補給「愛心便當」。

毅行者路線全長100公里，圑隊目標28小時完成，所以必須在活動期間補給。原來今次團隊後勤膳食供應由Alvin太太負責，一早設計了總共十一款的飯款供團隊選擇，包括日式咖喱雞肉漢堡扒飯、台式雞肉燥飯、鮮茄焗龍脷柳飯、瑞士汁雞肉片飯、牛肉丼、親子丼、白汁海鮮焗飯以及韓式拌飯等等，還有可樂、生果及熱湯。按照計劃，Alvin嫂的團隊於三個地點北潭坳、獅子亭以及大帽山，提前等待他們來到，提供飲食叉電，讓他們補充能量。Alvin嫂了解到，他們需要補充碳水化合物以及他們很辛苦，希望吃一些「較濕」的食物、少油，所以特設「愛心便當」讓他們預先選擇。 

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隊友們都好錫Alvin嫂，以免阿嫂辛苦，他們基本上每一個補給點的餐單都是一樣，唯獨是伍富橋本人，太太就為他度身訂造與別不同的「出戰餐單」，點解有咁特別的待遇？伍富橋就解釋：「因為我對大部份食物敏感，調味料重一點我身體也接受不了，所以佢會特別煮俾我，如果唔係，跑嘅時候我一旦敏感發作，少則影響進度，嚴重可能有（性命）危險。」隊友完全理解，奶仔絕對支持Alvin嫂的做法：「毅行者唔只係鬥速度，仲係要鬥『養生』，只要你有少少唔舒服就會好影響到。」伍富橋藉機會亦想好好感謝太太所做的一切：「太太不單止支持我鍾意做嘅事，仲要兩夫婦一齊以唔同嘅方式去做好一件為慈善嘅活動，令今次經歷會更加難忘。」

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伍富橋、吳業坤及一位朋友組成「Gang Hike」行山隊伍

伍富橋、吳業坤及一位朋友組成「Gang Hike」行山隊伍

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