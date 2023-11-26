毅行者｜伍富橋太太沿路補給愛心便當 吳業坤：今次要振夫綱

「樂施毅行者2023」昨日起跑，「奶仔」方紹聰做隊長，夥拍伍富橋 (Alvin)、吳業坤「坤哥」以及一位消防員朋友Ryan組成「Gang Hike」行山隊伍 ，於早上9時半準時於起步點北潭涌出發，出發前他們均認為狀態十分理想，並鐵定以28小時完成100公里為目標，坤哥表示輕鬆的心情面對:「一定行得哂，越早完成，越多時間休息，養足精神再開工，呢個係我真正動力，我哋今次要振夫綱!」

坤哥 日籍太太 準備早餐

為了擁有最fit狀態，四人今個星期主要食多點飯，即補充多一點碳水化合物，以及不時多點拉筋。坤哥出發前坦言太太會擔心：「究竟得唔得架？因為大家一齊都練得少。之前她也有跟我以及奶仔、富橋一齊行過見證過我的『能耐』。」但就會支持自己。出發當日坤嫂早上特刻意早起，細心地為坤哥準備醒神早餐，檢查物品及裝備，打點一切。隊友早前調侃話：「坤嫂行山勁過坤哥，不如叫坤嫂取代自己」，坤哥就話希望太太下年一齊同佢參加。