毅行者｜伍富橋太太準備大量食物支援 坤哥盼28小時完成賽事

樂施會毅行者昨日在西貢北潭涌開跑，主題為「毅行40『堅』並肩」，有超過1,000隊跑手參加，吳業坤（坤哥）和伍富橋組隊的「Peace of Cake」連續第二年結伴參加100公里賽事，他們亦是大會的「星級毅行者」之一。

伍富橋透露，其中一位隊友臨陣「甩底」，他們臨時拉夫，邀請另一位有經驗的朋友頂上，「可能我人緣都唔係真係太差，真係尋日先臨時拉夫， confirm到另一位隊員加入我哋。」他續指，新隊友經驗十足，是如虎添翼，反而擔心自己跑得太慢，影響隊友發揮。