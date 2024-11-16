毅行者｜伍富橋太太準備大量食物支援 坤哥盼28小時完成賽事

樂施會毅行者昨日在西貢北潭涌開跑，主題為「毅行40『堅』並肩」，有超過1,000隊跑手參加，吳業坤（坤哥）和伍富橋組隊的「Peace of Cake」連續第二年結伴參加100公里賽事，他們亦是大會的「星級毅行者」之一。
伍富橋透露，其中一位隊友臨陣「甩底」，他們臨時拉夫，邀請另一位有經驗的朋友頂上，「可能我人緣都唔係真係太差，真係尋日先臨時拉夫， confirm到另一位隊員加入我哋。」他續指，新隊友經驗十足，是如虎添翼，反而擔心自己跑得太慢，影響隊友發揮。
坤哥又提到，比賽前夕打風和落雨，本身都有點擔憂，因為天雨路滑，路會比較難行，尤其是他們第一次下雨跑山賽，希望可以順利、無損傷地完成賽事，不會影響之後的演唱會和新歌宣傳，而且他周日便要隨即參加機場三跑10公里賽，希望能在28小時內完成賽事，讓他有足夠的時間領取選手包。談到他的事前訓練時間不夠伍富橋多，他說︰「少好多，就係話之前開緊自己嘅tour，又出緊新歌，呢排係比較忙，但係我覺得都係盡力囉，咁講，第一年其實都冇乜練習，我覺得意志係大過一切，而自己本身都有做開運動，但都唔代表係可以輕視，但真係報咗名就盡力而為，喺最安全嘅情況之下做好佢。」
伍富橋大爆，兩位太太將會在不同的check point做support team，太太更會大搞流水宴，讓其他跑手都能享用美食，但是生果已經有10盤，還有車仔麵和熱飯，希望其他跑手都能開心完成賽事。他說︰「因為本身我都話會唔會太多，佢冇玩過，但係佢有做過support，佢話可能有啲人真係獨立嘅團體，自己玩，冇support，又可能好少support，嗰啲人見到咪可以過嚟攞，我哋預多啲都冇所謂昭陪伴都需要，都辛苦。今年都叫咗三四個朋友過嚟陪佢，有個盤傾吓偈，飲番杯又好，點都好，冇理由叫佢哋乾等。」坤哥說︰「我太太，就做佢太太嘅助手，總之一齊過嚟，始終人壽都好需要，冇理由要佢太太一個負擔晒所有嘢。」