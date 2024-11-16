毅行者｜釗峰負傷上陣盼順利完成賽事 邀米露迪參加稱是上天安排

樂施會主辦的「樂施毅行者」昨天（15日）於西貢北潭涌開跑，主題為「毅行40『堅』並肩」。適逢今年是樂施會成立40周年，大會特設40公里賽事，在參賽門檻降低後，有更多人參與今次盛事。當中「樂施大使」梁釗峰亦力邀藝人米露迪（米媽）參加。

釗峰邀米媽參加，他笑謂是上天安排，他說︰「佢都係跑得之人，講真跑得到就係有一份毅力，我就睇吓佢，因為我真係一心係諗住邀請佢，我都有同佢講，我第一個就係問佢， bear in mind咗，我之前同佢傾偈就講緊路跑同跑山有咩分別。」米媽說︰「我以為係接力賽，40km山賽都冇問題啦，咪即係等於路跑嘅20K左右， OK嘅，到我哋正式真係出嚟練習嘅時候，9月28號嘅前一晚我先問佢哋，『我哋係咪接力賽嚟㗎 ？』佢哋就話，我哋係四個人一齊跑晒40km，我當刻計一計，仲有個半月，我點算呢？所以我就每個weekend都約佢哋上山，又搵朋友練吓斜路，將勤補拙，我但求係行都可以完成到個賽事。」