毅行者｜釗峰負傷上陣盼順利完成賽事 邀米露迪參加稱是上天安排

樂施會主辦的「樂施毅行者」昨天（15日）於西貢北潭涌開跑，主題為「毅行40『堅』並肩」。適逢今年是樂施會成立40周年，大會特設40公里賽事，在參賽門檻降低後，有更多人參與今次盛事。當中「樂施大使」梁釗峰亦力邀藝人米露迪（米媽）參加。
釗峰邀米媽參加，他笑謂是上天安排，他說︰「佢都係跑得之人，講真跑得到就係有一份毅力，我就睇吓佢，因為我真係一心係諗住邀請佢，我都有同佢講，我第一個就係問佢， bear in mind咗，我之前同佢傾偈就講緊路跑同跑山有咩分別。」米媽說︰「我以為係接力賽，40km山賽都冇問題啦，咪即係等於路跑嘅20K左右， OK嘅，到我哋正式真係出嚟練習嘅時候，9月28號嘅前一晚我先問佢哋，『我哋係咪接力賽嚟㗎 ？』佢哋就話，我哋係四個人一齊跑晒40km，我當刻計一計，仲有個半月，我點算呢？所以我就每個weekend都約佢哋上山，又搵朋友練吓斜路，將勤補拙，我但求係行都可以完成到個賽事。」
開跑前橫風橫雨，米露迪表示開跑前心情忐忑，十分憂慮首次參加毅行者便遇上賽事取消，在家中掛上晴天娃娃，雖然未能帶來晴天，但至少颱風「桃芝夭夭」。她續指，今次是第一次下雨跑山菜，本來又誤以為是接力賽，輕言答應參加，因此過去一個半月一直將勤補拙，每個週末都去練跑，希望能完成整個賽事。
釗峰則指，比賽前後不斷下雨，山路猶豫Tiramisu，會很「黏腳」，會議不再追求比賽時間，只在乎用毅力走畢全程。他又透露，早前參加飛越大嶼時，雙腿勞損過度，未能堅持跑下去，只能行到終點。他說︰「我是帶傷上陣，本來亦很憂慮能否繼續比賽，但認為有米媽在揚撐住，相信能完成賽事。」
另外，開跑前夕，北潭涌會場出現十分溫馨的場面。釗峰今年6月跟隨樂施會到尼泊爾偏遠山區探訪，深入了解當地人民所面對的生活困境。事隔半年，尼泊爾村民組隊來港參加今次毅行者，雙方在北潭涌登記出賽時相遇，他們隨即相擁，場面十分溫馨。