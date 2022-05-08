母親節｜同媽咪幾年冇見 炎明熹薛凱琪洪永城晒合照表掛心

今日母親節，多位藝人及歌手在社交平台分享與母親及其子女的照片，藉此表達愛意。炎明熹因為參加《聲夢傳奇》而入行，同時遇上疫情令她與長居大陸的家人只能靠視像聯繫感情，但她早前北上參加《聲生不息》，令她終於可以回鄉探望家人。

雖然炎明熹在今個母親節要在工作中度過，但早前她把握機會與家人共度了一個開心假期，對她來說亦相當珍貴。她在社交平台分享了多張與媽媽的合照，炎媽媽跟女兒生得一模一樣。其中一張更見到炎明熹樹熊式攬實媽媽，她留言說︰「#曬出媽媽年輕時的照片# 謝謝你成為我的媽媽，你陪我長大，我伴你永遠年輕美麗。親愛的媽媽我愛你，希望你每天開開心心，祝天下所有的媽媽#母親節# 快樂！」