母親節｜同媽咪幾年冇見 炎明熹薛凱琪洪永城晒合照表掛心

今日母親節，多位藝人及歌手在社交平台分享與母親及其子女的照片，藉此表達愛意。炎明熹因為參加《聲夢傳奇》而入行，同時遇上疫情令她與長居大陸的家人只能靠視像聯繫感情，但她早前北上參加《聲生不息》，令她終於可以回鄉探望家人。
雖然炎明熹在今個母親節要在工作中度過，但早前她把握機會與家人共度了一個開心假期，對她來說亦相當珍貴。她在社交平台分享了多張與媽媽的合照，炎媽媽跟女兒生得一模一樣。其中一張更見到炎明熹樹熊式攬實媽媽，她留言說︰「#曬出媽媽年輕時的照片# 謝謝你成為我的媽媽，你陪我長大，我伴你永遠年輕美麗。親愛的媽媽我愛你，希望你每天開開心心，祝天下所有的媽媽#母親節# 快樂！」
薛凱琪愛回家
同樣因為工作關係，與媽咪無見超過一年的薛凱琪也分享多張照片，留言說︰「看了看手機，發現真的沒有和媽媽的新合照了，因為距離上次跟媽媽見面已經402天啦。然後跟自己說不要貪心，因為我很感恩，從第一次見面到現在已經有一萬多天啦！也是因為你，我一直都是最幸福的女孩！媽媽，等我回家，到時候天天抱著你，幫你再剪頭髮！也祝世界上的所有媽媽，母親節快樂！期待著跟媽媽有新合照的fifi。」
洪永城媽媽長居台灣，但因為疫情令他與媽咪已三年沒見。今日他分享母親的照片，留言說︰「見一次面原來係咁難。我喺香港，你喺台北，無見三年，好彩見你都生活得精彩，一時又喺廣場跳舞、一時又去上哲學堂送啲金句俾我、又啱啱去完澎湖旅行、又叻叻識得執相P圖。你高興我都好高興。好快見面，孫女等緊你。母親節快樂」