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娛樂
2022-05-09 09:00:00

母親節｜柳應廷Jer帶母親去自家餐廰食好西 Edan出《Elevator》跳舞版MV

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柳媽手持Jer送的花束在兒子演唱會海報前「合照」。 Stanley分享兒時與母親的合照。 Frankie送上名牌手袋給母親作禮物，

昨日(8)是母親節，MIRROR多位成員亦有在社交平台分享與母親慶祝的照片，表達心意。Jer(柳應廷)IG限時動態上載母親的照片，背景是JerMIRROR演唱會表演的海報，他寫著：「母親節快樂。」接著，Jer又分享與母親在他有份做老闆的餐廳食飯慶祝的照片，該餐廳是他與隊友Anson Kong(𤒹)ERROR成員肥仔(梁業)合資的食店。Jer為追尋音樂夢曾有兩年幾乎零收入的busking日子，但家人仍無條件支持，如今演藝事業發展理想兼做老闆，相信柳媽甜在心。

另外，Stanley(邱士縉)亦在IG限時動態分享兒時與母親合照，他寫著：「今日係我嘅龍母誕，祝天下母親，母親節快樂！」Frankie(陳瑞輝)則貼出母親拆禮物的「打格仔」相，「母親節快樂！保護返媽媽素顏先HAHA。」從相片所見，Frankie送上送名牌手袋給媽媽作禮物，非常乖仔。而李駿傑(Jeremy）則在限時動態貼出微笑自拍照，簡單寫道：「母親節快樂」

Edan於愚人節推出出《Elevator》MV後，在母親節推出跳舞版MV。 Edan帶妹妹小如一齊去做運動。 Edan積極操肌，要重拾拍《i.SWIM》練來的肌肉。

Edan帶胞妹去做運動

至於Edan(呂爵安)則趁母親節推出新歌《Elevator》的跳舞版MV，他寫著︰「Bala Bala Ba Bala Ba Ba ElevatorElevator！終於都嚟到Dance Version﹗」跳舞版MV上架12小時，已有12萬點擊，而原版MV亦有逾440萬點擊。早前因健身室關閉而大嘆「消失的肌肉」的Edan，未有分享與家人慶祝的照片，但就帶了妹妹去做Gym，他分享與「小如」搭的士的照片，寫著：「成功夾咗阿妹去做運動」

Jeremy在IG Story貼出微笑自拍照，祝願母親節快樂。 Jer帶母親到有份做老闆的餐廳食好西，開心慶祝母親節。
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