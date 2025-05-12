母親節 | S媽立誓「明天起停止掉淚」 具俊曄最新狀況暴瘦憔悴令人心酸

大S（徐熙媛）今年2月2日因流感併發肺炎在日本病逝，至今已近三個多月，老公具俊曄、S媽黃春梅和小S均走不出傷痛。昨日（11日）是大S逝世的100日，亦是S媽喪女後首個母親節，S媽罕激在社交網貼出一家人慶祝母親節的合照，曝光各人最新近況，當中見大S老公具俊曄面容憔悴，暴瘦了一圈，令人心酸。





小S以AI 製作大S的說話，送給母親作禮物。

S媽在社交網曬出最新照片，見一家人慶祝母親節，S媽有露出笑容，而大S老公具俊曄亦有現身，見他暴瘦了一圈，面容憔悴，和以前相比判若兩人，S媽寫道：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說：我好想再聽一次珊珊祝我母親節快樂！甚至有這麼多藝人、民眾朋友，都思念着熙媛，還給我那麽多的祝福，我真的很感謝大家，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會愈來愈好。」

片中，有不少大S與家人的生活點滴照片，並以AI配上大S 的說話：「親愛的媽媽，雖然今年我不能和你過母親節，但你要知道我永遠陪在你身邊，永遠愛你、保護你，請你一定要好好照顧自己，我最大嘅願望是希望你身體健康…….我現在每天都過得好開心，大吃大喝也不會胖，也沒有人會讓我生氣 ，每天都美到爆炸，所以你們不用擔心我，要好好的過生活，愛你的女兒。」雖然影片不是大S真人發聲，但似乎S媽也得到釋懷，昨晚，S媽在社交網連環出post表示：「母親節的最後一刻：我要感謝每一位給我加油打氣的親友們：感恩、我會慢慢的努力、不管您來自何處？感恩再感恩。」並表示：「最後，來年有緣再互談」，她續立下決心：「忍不住的掉眼淚，明天起停止掉淚！請給我鼓勵 謝謝。」