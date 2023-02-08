毒舌大狀影評｜法庭戲包裝的推理電影 詮釋法律不同面

「Everything is wrong！」
《毒舌大狀》當中最激昂陳詞，莫過於子華這一句。全片定調於2002年至2004年，那是一個相對充滿希望和期盼的年代。而黃子華本人也在20年後的今日，擺脫了票房毒藥的惡名，兩套有份參演的電影，榮登史上票房三甲位置。
毒舌大狀是以法庭戲包裝的推理電影
從戲名、預告片、電影本身，毋庸置疑法庭戲佔比居多，但是，這只是表面的包裝，故事由一開始已不停提示埋下伏筆——天使公仔。及後到中段，林涼水（黃子華飾）講到「而家已經唔係要證明曾潔兒（王丹妮飾）係無辜，而係要直接搵個真兇出嚟。」
雖然大家一早知道係鍾念華（廖子妤飾）殺害了曾潔兒的女兒，但當中過程如何，成件事點發生？這就是該片有趣的部分，就好似玩逆轉裁判，要扮演成步堂龍一，將成件案還原，用線索、證據重組案情。
法律面前 _ _ _ _
如果一位大狀於庭上發表「法律面前，_ _ _ _」，後果如何應不必道明。有人話呢套戲唔夠現實，我承認法庭戲，最尾段交由子華神發揮的戲分，係有些少出戲。
到底法律面前，後面配什麼字比較適合？這可不好說。然而，由戲內的2004年前，或可對比如今：《毒舌大狀》是2019年至2020年進入前期製作的——2023年上映。當中要談論的，便牽涉到兩個角色：王敏德飾演的董大狀及謝君豪飾演的金遠山。
董大狀自以為利用金遠山，可以鋤死曾潔兒，因為金遠山為人最守規矩，由佢把關可確保系統、制度的完善，與及拆穿林涼水一方的把戲致令金遠山先入為主地嫉惡如仇，便可以利用金遠山的性格，誅死對方。誰不知，最終是金遠山將死了鍾家。
身為主控官的金遠山，最開初只引導陪審團判「謀殺或誤殺」，因為他確信曾潔兒喪盡天良，殺了自己殘障的女兒曾韻悅。到最後，金遠山講出了自己應該做的角色：「確保被告能夠獲得公平的審訊」。
金遠山當中的轉變，些許透露了，法律是工具，落在不同人的手，甚或落在同一人的手上，都會有不同的詮釋及應用。
《毒舌大狀》——一場精神上的勝利
整部戲相當流暢，無甚沙石，起承轉合相當好，有人稱之為「法律英雄：起源」，又確實與Ironman有部分相似。當中各演員的演技亦相當出眾，可以說是一大享受，無怪乎有人二刷、三刷。
爽片一時爽，這就足夠，大家都知這是一場精神上的勝利。無論是劇情最後走向，又或者是片尾那幾個航拍鏡頭，都滲透出「歲月靜好」的味道，回憶一下廿年前的香港如何繁榮美好，而如今，香港又該如何應對急速的大環境挑戰，香港人，又如何加油呢？
這一切一切，都沒有人能解答。或者，我們都只能先，做好自己。
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