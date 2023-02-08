毒舌大狀影評｜法庭戲包裝的推理電影 詮釋法律不同面

「Everything is wrong！」 《毒舌大狀》當中最激昂陳詞，莫過於子華這一句。全片定調於2002年至2004年，那是一個相對充滿希望和期盼的年代。而黃子華本人也在20年後的今日，擺脫了票房毒藥的惡名，兩套有份參演的電影，榮登史上票房三甲位置。

毒舌大狀是以法庭戲包裝的推理電影 從戲名、預告片、電影本身，毋庸置疑法庭戲佔比居多，但是，這只是表面的包裝，故事由一開始已不停提示埋下伏筆——天使公仔。及後到中段，林涼水（黃子華飾）講到「而家已經唔係要證明曾潔兒（王丹妮飾）係無辜，而係要直接搵個真兇出嚟。」 雖然大家一早知道係鍾念華（廖子妤飾）殺害了曾潔兒的女兒，但當中過程如何，成件事點發生？這就是該片有趣的部分，就好似玩逆轉裁判，要扮演成步堂龍一，將成件案還原，用線索、證據重組案情。