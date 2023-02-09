毒舌大狀｜上映20天收8200萬刷新港片票房紀錄 黃子華感動回應：講出來都好難相信

日前網上傳出《毒舌大狀》已取代《明日戰記》成香港史上最賣座港片，但電影宣傳人員指，近日出現在網上的數字並非準確，《毒舌大狀》於今日才正式刷新港產片票房No.1之紀錄。

子華神變票房保證

《毒舌大狀》自年三十開畫以來，在香港票房創下佳績，上映20日即達成歷史港片之冠，超過100萬人次入場；子華神憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》擁有半年內破1.5億票房紀錄，成為票房保證。多位《毒舌大狀》演員懷着興奮又感動的心情見證歷史時刻，同時拍下感言與大家分享。導演吳煒倫說：「首先要代《毒舌大狀》台前幕後多謝所有觀眾，係你哋幫我哋推咗一個紀錄，我最大嘅希望就係希望盡快有一部電影可以破我哋紀錄，越過我哋上到一個位置，紀錄唔係要嚟keep，係要嚟破，證明香港觀眾對港產片可以重拾返信心，更多人入場睇港產片，呢個係我宜家嘅希望。」

謝君豪期望可破億

身為主角的黃子華說：「講出來都好難相信，《毒舌大狀》竟然成為咗香港電影史上票房第一位，點解嘅？我由細到大都不乏幻想，我幻想過在街上有人塞袋錢畀我，甚至乎塞部車畀我，甚至塞幢樓畀我，我都唔敢諗，有一日我有份參與嘅電影，會成為百年嘅香港電影史上第一名，我真係未諗過，我自己有咩感受都係其次，我有排都未諗到自己有咩感受，我背脊好似生咗對翼出嚟咁，想鬆吓咁，鬆毛鬆翼。我想問why？點解嘅？點解套戲咁受歡迎呢？我睇過一個觀眾留言，佢嚇死我，佢話從來冇睇過港產片，佢去睇《毒舌大狀》，係香港人冇睇過港產片喎！都畀我哋吸引咗嚟睇，呢種深海魚，好難先引到佢上嚟，希望好多深海奇魚幫我哋入場睇吓，究竟呢部戲係唔係值得第一名，如果係嘅話部戲仲可以走得幾遠呢？當然已經攞咗第一名，好多謝觀眾，無論第一名可以維持到幾耐，時間唔重要，多謝大家畀經驗我哋。」

謝君豪說：「好開心《毒舌大狀》成為有史以來最高票房的港產片，而且只是用了短短兩星期，多謝觀眾捧場。我自己仍有一個願望，希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。」