毒舌大狀｜上映32天再刷新紀錄 封史上首部破億票房港產片

由黃子華、謝君豪、何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮及栢天男合演的賀歲電影《毒舌大狀》，自從在年三十（1月21日）開畫後一直大收旺場，日前計算澳門在內的該片票房已經破億，而電影公司今日傍晚再傳來好消息，證實《毒舌大狀》在港上映32天，總票房突破1億港元，打破港產片紀錄，穩坐香港影史港產片No.1外，更成為香港電影史上首套破億票房的本地電影。
子華笑言似中六合彩
截至今天下午6時，《毒舌大狀》香港累積票房達$100,017,474，強勢衝破一億大關。身為主角的黃子華先感謝觀眾們賜出一億，他說：「對我個人來說就好像撿到一張中頭獎的六合彩，甚至張飛不是自己買的，自己買或許覺得應份。感覺就似個天飄下來，飄在手上中獎一樣，又好像是去了火星般，還是要多謝大家賜給我們這麼奇妙的感覺。」導演吳煒倫講到：「從來沒有想過一億，冇諗過票房會去到呢一個數，亦都冇估計到在這麼短時間之內。不過紀錄不是用來keep，而是要來打破的，我希望快點有下一部港產片打破我們的紀錄，繼續上！」謝君豪表示：「在香港電影的票房出現一個億字，其實以前真係諗都未諗過，電影要入戲院睇，即係等於舞台劇要入劇院睇一樣。」至於影壇新勢力王丹妮則指：「好犀利！好開心自己能夠在這個夢工場入面，能夠跟這麼多好演員一齊拍這部好電影。」去年奪得金像獎最佳女配角的廖子妤，談到能夠參演這部一億票房電影，她說：「我而家係一億票房女星！」
阿Dee搶先報喜
至於阿Dee在得悉消息後，第一時間透過自己的IG搶先報喜，寫上：「幾分鐘前，我收到正式通知，《毒舌大狀》香港票房真·衝破咗一億啦！」他又指今年大家可以改一改口號，由「支持何啟華一哥」轉做「支持何啟華一億」，並多謝香港市民一齊創造了這個奇蹟，自言能夠有份參演作為其中一份子，實在感到太夢幻及太幸福。