毒舌大狀｜上映5天勁收3000萬 黃子華半年內兩片票房破億刷新個人紀錄

2023年上映的賀歲電影《毒舌大狀》，由吳煒倫編劇及執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男等合演，在港上映五日已衝破3,000萬票房，創下香港電影史上港產片最快紀錄，更成為港產賀歲片開畫票房No.1、賀歲片單日票房冠軍等驕人成績。

感謝 阿爾柏仙奴

黃子華率先表示自己跟大家一樣，於年三十晚去睇《毒舌大狀》午夜場，完場後更有一位幸運兒認出自己，為對方簽名留念。他說：「年三十晚潛入戲院睇午夜場，足足有廿年冇睇過午夜場，相當興奮。睇完戲我朋友直情睇到心口痛，因為劇力逼人，觀眾又屏息靜氣欣賞，好少人會去洗手間，忍着都要看完才去，十分感激大家的專心，希望大家要繼續支持午夜場以及感謝阿爾柏仙奴成就林涼水，因為他不懂中文，角色才落到我手上。」

對於《毒舌大狀》有如此好成績，子華表示感到意外及驚人，他說：「當年《棟篤特工》都要累積一段時間才有幾百萬，一日六百多萬是個驚人紀錄。其實能夠破自己紀錄相當好彩，連續拍了兩套絕對有質素的電影《飯戲攻心》及《毒舌大狀》，希望可以連續拍到三套好戲，感恩短短半年內累積票房過億，感激觀眾支持以及幕後的創作人。」最後子華預告要是《毒舌大狀》票房有驚人數字的話，便會隨時現身謝票。

而君豪就率先跟大家拜年，他說：「恭喜發財！《毒舌大狀》的票房相當好，非常感激大家，沒有預計到票房數字，不過當然愈多愈好，如果真的要畀一個數，不如就一億吧，到時我獻唱一曲給各位世叔伯聽。」導演Jack透露自己有想過票房有好成績，全因不敢低估子華的吸票房能力，他更講到希望可以原班人馬拍攝嶄新題材，相信會好好玩。