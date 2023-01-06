毒舌大狀｜上次姊妹今次敵對 廖子妤恃勢凌人 王丹妮：想掐死佢

王丹妮(Louise)與廖子妤(Fish)憑電影《梅艷芳》分別奪得金像最佳新演員和最佳女配角，兩人分飾梅艷芳和梅愛芳，姊妹情深。兩人在賀歲片《毒舌大狀》再度合作，戲裡一對好姊妹為入贅做富豪女婿的栢天男(Adam)反目，演含寃入獄囚犯的Louise揚言懷恨入心：「想掐死佢！」首次演恃勢淩人名媛的Fish形容，是從影以來價值觀差距最大的角色，「原來一個人可以壞到出面，但又完全唔覺得自己壞。」周旋兩女之間的Adam，焦點卻在黃子華身上，「俾佢搞到有啲眼濕濕。」

Louise演由名模淪為階下囚的曾潔兒，既要化殘妝、頭髮撒鹽粉、手指、腳趾要填啡色的污糟物，完全有別於《梅艷芳》的形象，雖然角色背景是屋邨長大的Model和媽媽，跟她本人相似，但演含寃入獄的角色，無疑是大挑戰，「劇情發生的事我都沒經歷過，不知道是甚麼感受，所以要研究、看類似電影，摸索失去至親的感受，慢慢塑造角色。不過發揮空間較大，因為是虛構人物，上次演梅艷芳是真實人物，始終有所局限。」初次跟子華合作，更要鄙視、質疑和怒斥對方，問她可有怯場？曾跟廖啟智學演戲的Louise，引用智叔的教導，「智叔講過鏡頭面前演員是平等，唔可以因為對手是前輩就驚，一定要撇除這想法，因為大家是平等演戲。」角色有不少情緒崩潰的場口，Louise感激子華全力協助，「有很多我崩潰的場口，鏡頭只拍我，但他仍站在鏡頭後，交足戲和對白，幫我入戲，真是很好的前輩。」

栢天男亦是初次跟子華神合作，對手戲雖不算多，但有場法庭戲非常深刻，「那場戲不只對著他，還有整個陪審團，被子華盤問時，挑動很多情緒，令我有點眼濕濕，沒想過會喊，感覺像赤裸裸被他看穿。」3人之中，惟Fish有幸再「與神合作」，她笑言每次拍新戲猶如重新投胎，「感覺是上一世(《飯戲攻心》)是母子，今世是仇人，那種愛恨，就像我跟Louise上一世是姊妹，今世是敵對。」兩度合作拍戲，Fish感激子華傳授演戲的必需技能，就是拍吸煙戲的竅門，「好多謝他上次望著我吞雲吐霧，就話我唔識食煙，我閉氣然後將煙呼出，但他教我要吸入肺裡。」她笑言以前曾接演吸煙角色，但全都被刪剪，經子華指點，今次演恃勢凌人的名門望族，正好優雅地吸煙。

片場享特權： 去廁所唔使排隊

話雖如此，Fish坦言角色甚有難度，皆因跟個人價值觀、現實階級都甚有距離，「完全沒辦法去想像他們的思維模式，導演給我參考是瑪嘉烈公主，一出世就知自己跟其他人有分別，人生就是玩和享受，她相信平等，但覺得自己擁有與別不同的平等，而且很相信自己的價值觀，覺得自己所做一切都是正確。」她感激化妝服裝及全個片場人員，協力為她打造鍾念華的氣勢，「我在片場擁有特權，去廁所唔使排隊，他們讓我感受享有特權的感覺。」Louise表示，最深刻是兩人在覊留室的對手戲，「完全冇對白，純粹以身體語言和眼神角力，那氣場就是即使我地位比她低，但也不會輸給她。她那高高在上的眼神，令人更火水滾，想跨過張枱，想掐死她，很憎恨她。」Fish即時角色上身，「你動真氣就係我贏！」然後她才認真道，「原來做一個人可以壞到出面，但又唔覺得自己壞。」

《毒舌大狀》圍繞一宗冤獄，有人據理力爭求清白，有人甘於為權貴服務，掩飾真相。Louise直言人生總遇過受委屈的情況，「我可能唔開心一陣，但唱K或食好嘢，發洩完，瞓醒覺就沒事。我很容易let go，不像角色般執著。」Fish自言是據理力爭的人，但輸在情緒太波動，「其實我是很不濟，不可以激動又不懂嗌交，但又不能吞咗佢就算，好容易喊。」問到有甚麼委屈要分享，她直言，「大部分都係吞咗去，同埋唔講得俾你知，會影響我的星途！」

文：Grace 攝：林俊源

髮型：nickienick(王丹妮), Holam Chong @holamhairdo(廖子妤), Kenki @ W workshop(栢天男)

化妝：Jenny Shih(王丹妮), King Yip @ King’s Makeup(廖子妤), Rainbow @ Annie G. Chan Makeup Centre(栢天男)

服裝：CELINE(王丹妮), Harvey Nichols(栢天男)

場地: Madame Fu