毒舌大狀｜晒冷海報曝光 英美澳東南亞同步賀歲上映

《毒舌大狀》有別於黃子華過往充滿喜感的賀歲電影，今次不是喜劇喧鬧，不賣溫馨愛情，而是認真說故事，講公道，抗權貴，救冤獄，歷盡迂迴曲折，屬不折不扣的法庭大戰劇情片，當然黃子華的一針見血貼地金句、毒舌寸嘴，絕對是焦點所在。子華神今次聲嘶力竭，頸筋曝現，角色林涼水不求世人景仰，但求不被天收，子華今次破格演繹劇情片，以氣勢磅礡之勢降臨《毒舌大狀》。一句似是而非的硬道理，「炒股票贏的是道理，打官司贏的是歪理。」為緊湊的《毒舌大狀》最新預告片揭開序幕，谷德昭力勸林涼水跟大老闆學炒樓炒股票有益身心，林涼水卻不忍埋沒良心，縱容「天冇眼」事情發生，他說：「我情願被人打，總好過被天收。」預告揭示在戲中飾演名模曾潔兒的王丹妮陷入冤獄，林涼水說：「贏就救番佢出嚟，輸就判終身。」黃子華飾演的非一般大狀林涼水，為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開一場法律之戰，公義對決，一觸即發。面對不公義，人人憤怒，幸好有林涼水發聲，就算在法官面前亦絕不妥協道：「以前個個都話法律面前人人平等，今時今日人人都改口了，話法律面前窮人死梗。」《毒舌大狀》上映後，觀眾便可以睇到林涼水如何鐵齒銅牙攣都拗番直。