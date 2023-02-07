毒舌大狀｜最快破8000萬票房港產片 何啟華除褲找數 黃子華盼原班人馬拍續集(有片)

由黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華、楊偲泳、林保怡和栢天男等合演的賀歲片。《毒舌大狀》上畫17日成為史上香港票房最快衝破8000萬的港產片 ，創下紀錄，暫列香港史上第2位，電影公司昨晚(6日)在旺角筵開百席舉行千人宴慶功，導演吳煒倫率領一眾演員與觀眾一齊分享放寬防疫措施後，久未聚首享用盛宴的美好時光。

阿Dee除褲找數露紅底(有片)

現場有羊群(阿Dee粉絲稱呼)貼上「追數」街招︰「除褲找數 天經地義 請何啟華立即除褲！！」曾豪言票房達8,000萬會除褲找數的阿Dee被司儀請上台，他料不到要即場找數，起初有點措手不及，「點解唔同我講，好後悔冇同觀音借「褲」！」在眾人起哄下，他請大家給予一分鐘，好好準備勁歌熱舞和除褲。

接著，現場播出他有份主唱的電影主題曲，阿Dee隨音樂跳出他擅長的popping，幾秒後他轉身先向住一眾演員拉開褲鍊，再轉身面向觀眾脫下西褲，雖然藍色恤衫夠長，但在一、兩秒瞬間，也露出了大紅色孖煙囪，子華神見阿Dee已快閃找數後，立即上前拍拍他膊頭解圍說「夠了」，找數真漢子贏得全掌聲。而演「金遠山」的謝君豪，雖然曾表示票房去到一億才找數，他亦唱出《南海13郎》。