毒舌大狀｜王丹妮搣甩《梅艷芳》 食煙化殘妝演監躉 被子華神級演技嚇到爆喊

由黃子華、謝君豪、王丹妮(Louise)、廖子妤(Fish)、何啟華(阿Dee)、楊偲泳(Renci)、栢天男(Adam)等主演的賀歲片《毒舌大狀》，定檔年三十(2023年1月21日)公映。憑《梅艷芳》獲金像獎最佳新演員的王丹妮演因冤獄變監躉的單親媽媽，Louise 在戲中要食煙、化殘妝，完全搣甩「梅艷芳」的巨星形象，她更為角色學手語，獲頒初級班證書。

為角色學手語 在《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫(Jack)首次執導的《毒舌大狀》中，Louise演一夜間從國際名模變階下囚的曾潔兒，以食煙殘爆的監躉造型示人，為了演活角色，連手指、腳趾都要填上啡色的污糟物，頭髮亦要散上鹽粉令其看上去很粗糙，她直言：「只要是電影需要以及能突顯出角色，完全無所謂。」戲中更要跟懲教人員奮力搏鬥，在導演Jack喊卡後仍情緒激動，不停淚流，事後她說笑道：「好彩拍前有拉筋熱身，一個打十個都無問題。」Louise演的單親媽媽角色有個聽障女兒，兩母女需靠手語溝通，Louise，特意去上手語初級班並獲頒畢業證書，更自費找著名舞台劇演員邵美君老師學戲，非常專業。