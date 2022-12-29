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娛樂
2022-12-29 12:56:35

毒舌大狀｜王丹妮搣甩《梅艷芳》 食煙化殘妝演監躉 被子華神級演技嚇到爆喊

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王丹妮搣甩《梅艷芳》形象，食煙化殘妝演監躉。(《毒舌大狀》劇照)

王丹妮搣甩《梅艷芳》形象，食煙化殘妝演監躉。(《毒舌大狀》劇照)

由黃子華、謝君豪、王丹妮(Louise)、廖子妤(Fish)、何啟華(阿Dee)、楊偲泳(Renci)、栢天男(Adam)等主演的賀歲片《毒舌大狀》，定檔年三十(2023年1月21日)公映。憑《梅艷芳》獲金像獎最佳新演員的王丹妮演因冤獄變監躉的單親媽媽，Louise 在戲中要食煙、化殘妝，完全搣甩「梅艷芳」的巨星形象，她更為角色學手語，獲頒初級班證書。

本身是模特兒的Lousie毫無包袱，不介以殘裝煙剷look示人。(《毒舌大狀》劇照) 在戲中，Lousie一夜間變成由名模變階下囚。(《毒舌大狀》劇照) 在戲中，Lousie一夜間變成由名模變階下囚。(《毒舌大狀》劇照) 在戲中，Lousie因因冤獄變監躉，性情大變。(《毒舌大狀》劇照) 在戲中，Lousie因因冤獄變監躉，性情大變。(《毒舌大狀》劇照)

為角色學手語

在《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫(Jack)首次執導的《毒舌大狀》中，Louise演一夜間從國際名模變階下囚的曾潔兒，以食煙殘爆的監躉造型示人，為了演活角色，連手指、腳趾都要填上啡色的污糟物，頭髮亦要散上鹽粉令其看上去很粗糙，她直言：「只要是電影需要以及能突顯出角色，完全無所謂。」戲中更要跟懲教人員奮力搏鬥，在導演Jack喊卡後仍情緒激動，不停淚流，事後她說笑道：「好彩拍前有拉筋熱身，一個打十個都無問題。」Louise演的單親媽媽角色有個聽障女兒，兩母女需靠手語溝通，Louise，特意去上手語初級班並獲頒畢業證書，更自費找著名舞台劇演員邵美君老師學戲，非常專業。

Louise被黃子華的神級演技震懾，單睇戲已爆喊。(《毒舌大狀》劇照) Louise投入角色，導演叫cut機仍淚流不止。(《毒舌大狀》劇照) 王丹妮讚嘆黃子華演技出色，單是旁觀都激動爆喊。(《毒舌大狀》劇照)

睇子華演戲爆戲

導演Jack更透露，有一日沒有Louise戲份的法庭戲，特地叫她來觀察及感受子華演戲的張力，好為翌日拍攝作出準備。由於該場法庭戲情節緊湊又震撼，子華的精彩演出，令Louise激動爆喊，更要拍拍膊頭自我安慰，好讓自己冷靜下來。事後她撒嬌說：「我真係覺得自己(曾潔兒)好慘，導演好衰，嚇鬼死我。」她補充說以為自己能夠忍得住，但子華實在演繹得相當出色，用盡成世人的力量都忍不住淚水，讚嘆子華神的功架令她沉醉在內。

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