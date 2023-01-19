毒舌大狀｜黃子華挑戰從影以來最長對白 台前幕後全場鼓掌激讚

賀歲電影《毒舌大狀》將於1月21日(周六)大年三十盛大獻映。由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤(Fish)、王敏德、何啟華(阿Dee)、楊偲泳、栢天男、林保怡等演出，是《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫首部執導的電影作品，近日公開最新的製作特輯，揭示子華及戲中演員的非一般演出，令人眼前一亮。

協助其他演員入戲

今次在《毒舌大狀》中飾演林涼水大律師的子華，既非搞笑角色，亦非以棟篤笑形式演繹，而是掀起一浪接一浪高潮，而今次兼且是黃子華從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。當中子華在結尾一場官司激辯戲份，除了要背誦長篇大論的對白，又要推起整個法庭的氣氛情緒，子華說：「最深刻當然是最後拍攝的這一場法庭戲。」謝君豪給予子華直豎拇指讚好，君豪說：「子華各方面幾個層次都做得很好，我真係覺得好好睇。」子華說：「以前演《宋世傑》我都覺得好勁，可以講7頁紙，今次難度更高，有超長的對白，超級的情緒。有些戲可以偷雞，但這部不能，對我來說這是我的終極挑戰。」子華在完成該場拍攝後，現場半百名演員及工作人員皆鼓掌激讚，Dee更在場高呼：「演得好！」在埋位拍攝前後，子華除了不停背誦對白，亦很願意協助其他演員入戲，子華的超級粉絲廖子妤拍攝與子華的交流戲份時，雖然沒有子華鏡頭拍攝，但子華仍然堅持在旁為Fish讀誦對白讓她更投入戲份演出，Fish說：「子華在每一方面都很有風範，在法庭上講每一件事的時候，都很有大狀的風範。」