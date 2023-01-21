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娛樂
2023-01-21 16:33:55

毒舌大狀｜黃子華盼社會重拾俠氣與公道 何啟華楊偲泳預咗拍戲難搵食(有片)

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黃子華、何啟華和楊偲泳在《毒舌大狀》首次合作。(林俊源攝)

黃子華、何啟華和楊偲泳在《毒舌大狀》首次合作。(林俊源攝)

去年被消失的賀歲檔電影，今年終於熱熱鬧鬧回歸。由黃子華率領何啟華(Dee)和楊偲泳(Renci)演律師團隊的《毒舌大狀》，優先場好評如潮，子華神繼《飯戲攻心》後，大有機會再創票房新高。曾見證香港電影陷入低潮的黃子華只盼不是曇花一現，兩位後起之秀Dee和Renci坦言，早有心理準備拍電影難以謀生，就如戲裡3人伸張正義一樣，惟靠一股熱血繼續堅持。

不好不壞更立體

《毒舌大狀》是導演吳煒倫(Jack)首次自編自導的長片，獲黃子華首肯接拍，主因是劇本扎實，角色立體，是近年少見的法庭電影，「我代表觀眾去篩選，認為這套戲很好，觀眾俾幾十元入場，我要花幾個月時間拍攝，又要像哄小朋友般，請他們食嘢，搞親善活動，爆自己或別人的秘密。」Renci大讚子華細心照顧後輩，有次Dee腸胃炎，被子華親手沒收蘋果批，僅留下1瓶清水給他清腸胃。子華演的林涼水自負又毒舌，一心想攀附權貴，因個人失誤釀成一宗17年冤獄，罪疚萬分，拼命申冤並為自己贖罪，他形容，「林涼水這角色很豐滿，不是為正義打官司，而是透過救人來救人和救自己，既不是好人也不是壞人，最終選擇一條俠義的路，也是這套戲的價值觀所在。」

何啟華和楊偲泳難得與子華神合作，大感興奮。(林俊源攝) 黃子華坦言現實或未如理想，盼《毒舌大狀》讓大家重拾俠氣與公義。(林俊源攝) 黃子華形容林涼水不算大好人也不是大壞蛋，是很立體豐滿的角色。(《毒舌大狀》劇照) 戲裡3人打一場勢力懸殊的官司，仍堅持要討回公道。(《毒舌大狀》劇照)

《秋天的童話》作喻

在黃子華眼中，這戲要說的不是高深法律學問，而是日常生活實踐的簡單價值觀，「這是繼武俠小說後，已沒有的價值觀，我們見到不公道時，起碼要有這樣的夢想，就是這個社會應該有俠氣和公道，而不是繼續不公道下去，生活在現實社會，可能我們都會膽怯，或要有所付出，但要保留這社會理想。」然而，現實與理想往往有很大落差，子華想起《秋天的童話》，沒有完美結局，但仍需要這種浪漫，他續稱，「拍這戲是希望世界有這種浪漫。看武俠小說，常看到有甚麼大俠，當你睇得多，自然就有一種俠氣，例如看到街上有個女人被搶嘢，即使你不敢打過去，都會大喝一聲救命。」

向子華偷師  Dee：可退休了

Dee一向視黃子華為偶像，早前在《明星生活ERROR Live Show》的棟篤笑環節亦公開「示愛」，能與偶像合作，他笑言：「基本上贏了，有戲拍又可認識偶像，仲可以聽他講經，人生贏家，可以退休了。」最寶貴是偷師機會，尾段一場大快人心的法庭戲，更令Dee嘆為觀止，「他講完一大段對白後，導演一叫cut機，全場一齊拍手，非常震撼，真係毛管戙！這部戲給我強烈的刺激，就是清楚自己作為演員，做甚麼是對的。」

Dee和Renci能與子華神合作，笑言已是人生大贏家。(林俊源攝) Dee即興化身193「派心」。 楊偲泳大讚子華神友善，令她放心在演戲時盡情鬧爆對方。(林俊源攝) 《毒舌大狀》尾段的法庭戲大快人心，事前一眾演員認真排練和圍讀。《毒舌大狀》劇照 《毒舌大狀》尾段的法庭戲，原來拍足一個星期。(《毒舌大狀》劇照) 《毒舌大狀》尾段的法庭戲，原來拍足一個星期。(《毒舌大狀》劇照) Dee演的師爺對林涼水(黃子華飾)不離不棄。(《毒舌大狀》劇照) Renci在《毒舌大狀》演大律師方家軍，亮眼表現令觀眾留下印象。(劇照)

結合動作與藝術的法庭戲

子華指出，導演Jack做了大量資料研究，更有法律顧問逐字斟酌，故此不敢隨便爆肚，乖乖背熟台詞，「真的要熟到入血，若記得唔熟或膽怯，就沒有現在看到的效果。」原來這場「晒冷」法庭戲，足足拍了一個星期，子華形容就像拍動作片，「導演Jack本來是拍動作片，同時也是《梅艷芳》、《寒戰二》、《激戰》等電影的編劇，某程度上，我覺得這是場婚姻，既是很動作又很文藝，透過法庭的語言，為畫面賦予動作感，感覺很暴戾，但又很有力量。」

鬧爆子華好威風

Renci憶起從試鏡到得知被選中， 更可與子華和謝君豪等資深前輩合作，已是演藝生涯裡的重要記錄。她飾演重視原則的方家軍，起初很鄙視林涼水，經常鬧爆他，她坦言，「一定有怯場，即使企在他身邊都會怯，因為他是神，我們是人，但子華神很好，叫我放膽指著他鼻子盡情鬧，甚至講粗口也可，那一刻覺得自己很威風。」Renci特別喜歡兩人飲啤酒食宵夜的一場戲，「可讓觀眾看到他倆的微妙關係，由起初低估林涼水，很看不起他，到慢慢改觀，一起去解決這案件，甚至尊敬他，那過程很有趣。」

黃子華、何啟華和楊偲泳期望《毒舌大狀》能娛樂大家的同時，亦帶來反思。(林俊源攝) Renci在《毒舌大狀》與黃子華謝君豪等前輩同場演出，表現恰如其分。(林俊源攝) Dee擺出肥仔(梁業)的招牌甫士。(林俊源攝) 黃子華在《毒舌大狀》與多位新晉演員合作，熱心提攜後輩。(林俊源攝) Dee發揮搞笑本色。(《毒舌大狀》劇照) 黃子華演的大律師林涼水輸了官司，怒問天冇眼。(《毒舌大狀》劇照) 楊偲泳演的方家軍是很有原則的大律師。(《毒舌大狀》劇照) 《毒舌大狀》是吳煒倫導演首報執導的長片，他同時兼任編劇。

堅持要靠ViuTV？

去年掀起睇港產片熱潮，《明日戰記》衝破8千萬票房，成為香港票房收入最高的華語電影，《飯戲攻心》以7,700萬票房創港產喜劇新紀錄，前景豈不樂觀？子華坦言，「當然希望這熱潮不是曇花一現，但心理上，別以為下一套戲必定更好。」作為新演員，Dee和Renci拍戲機會遠不如前，問兩人如何堅持？冷不防黃子華搶先代Dee答：「你一帆風順，已經想退休！」Dee笑言：「堅持繼續做一哥(ViuTV)，做到50、60、80歲！」然後才認真答道：「看你出發點是甚麼，年代不同，現在做電影很難搵食，真係要持之以恆的一份熱愛。」Renci續說：「那堅持就是子華神常說，年輕演員有的熱血，否則都唔知還可做甚麼！」子華半說笑建議Renci執紙皮或做KOL，他不禁慨嘆：「其實都幾好笑，投身電影要預咗搵唔到食，不像以前做電影明星，鄭裕玲小姐鄭九組，一年賺你九世人的錢！我有幸在九十年代入行，拍過一些電影，當時香港電影已準備入棺材，樓南光曾告訴我，如果早3年入行，或已賺夠500萬，後來好多電影人進軍中國市場，接著又來到別要想做電影可發達的階段，所以你(Dee)說得對，要繼續由ViuTV資助你的電影事業！」

 

：Grace  林俊源

髮型[email protected]_hk(黃子華), [email protected](楊偲泳)

化妝何里玉necole yung(黃子華), carmencmakeup(楊偲泳)

服裝：All in Weekend MaxMara (楊偲泳)

場地：富豪九龍酒店

黃子華、何啟華和楊偲泳為《毒舌大狀》宣傳，接受本報專訪。 黃子華演的林涼水笑罵由人，誓要一班權貴契弟收聲，為苦主還一個公道。 Deee一直渴望拍電影，首次參演賀歲片與子華合作。(《毒舌大狀》劇照) Renci戲中角色與黃子華的關係微妙，由看不起對方到合作打官司。(《毒舌大狀》劇照)
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