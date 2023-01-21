毒舌大狀｜黃子華盼社會重拾俠氣與公道 何啟華楊偲泳預咗拍戲難搵食(有片)

去年被消失的賀歲檔電影，今年終於熱熱鬧鬧回歸。由黃子華率領何啟華(Dee)和楊偲泳(Renci)演律師團隊的《毒舌大狀》，優先場好評如潮，子華神繼《飯戲攻心》後，大有機會再創票房新高。曾見證香港電影陷入低潮的黃子華只盼不是曇花一現，兩位後起之秀Dee和Renci坦言，早有心理準備拍電影難以謀生，就如戲裡3人伸張正義一樣，惟靠一股熱血繼續堅持。
不好不壞更立體
《毒舌大狀》是導演吳煒倫(Jack)首次自編自導的長片，獲黃子華首肯接拍，主因是劇本扎實，角色立體，是近年少見的法庭電影，「我代表觀眾去篩選，認為這套戲很好，觀眾俾幾十元入場，我要花幾個月時間拍攝，又要像哄小朋友般，請他們食嘢，搞親善活動，爆自己或別人的秘密。」Renci大讚子華細心照顧後輩，有次Dee腸胃炎，被子華親手沒收蘋果批，僅留下1瓶清水給他清腸胃。子華演的林涼水自負又毒舌，一心想攀附權貴，因個人失誤釀成一宗17年冤獄，罪疚萬分，拼命申冤並為自己贖罪，他形容，「林涼水這角色很豐滿，不是為正義打官司，而是透過救人來救人和救自己，既不是好人也不是壞人，最終選擇一條俠義的路，也是這套戲的價值觀所在。」
借《秋天的童話》作喻
在黃子華眼中，這戲要說的不是高深法律學問，而是日常生活實踐的簡單價值觀，「這是繼武俠小說後，已沒有的價值觀，我們見到不公道時，起碼要有這樣的夢想，就是這個社會應該有俠氣和公道，而不是繼續不公道下去，生活在現實社會，可能我們都會膽怯，或要有所付出，但要保留這社會理想。」然而，現實與理想往往有很大落差，子華想起《秋天的童話》，沒有完美結局，但仍需要這種浪漫，他續稱，「拍這戲是希望世界有這種浪漫。看武俠小說，常看到有甚麼大俠，當你睇得多，自然就有一種俠氣，例如看到街上有個女人被搶嘢，即使你不敢打過去，都會大喝一聲救命。」
向子華偷師 Dee：可退休了
Dee一向視黃子華為偶像，早前在《明星生活ERROR Live Show》的棟篤笑環節亦公開「示愛」，能與偶像合作，他笑言：「基本上贏了，有戲拍又可認識偶像，仲可以聽他講經，人生贏家，可以退休了。」最寶貴是偷師機會，尾段一場大快人心的法庭戲，更令Dee嘆為觀止，「他講完一大段對白後，導演一叫cut機，全場一齊拍手，非常震撼，真係毛管戙！這部戲給我強烈的刺激，就是清楚自己作為演員，做甚麼是對的。」
結合動作與藝術的法庭戲
子華指出，導演Jack做了大量資料研究，更有法律顧問逐字斟酌，故此不敢隨便爆肚，乖乖背熟台詞，「真的要熟到入血，若記得唔熟或膽怯，就沒有現在看到的效果。」原來這場「晒冷」法庭戲，足足拍了一個星期，子華形容就像拍動作片，「導演Jack本來是拍動作片，同時也是《梅艷芳》、《寒戰二》、《激戰》等電影的編劇，某程度上，我覺得這是場婚姻，既是很動作又很文藝，透過法庭的語言，為畫面賦予動作感，感覺很暴戾，但又很有力量。」
鬧爆子華好威風
Renci憶起從試鏡到得知被選中， 更可與子華和謝君豪等資深前輩合作，已是演藝生涯裡的重要記錄。她飾演重視原則的方家軍，起初很鄙視林涼水，經常鬧爆他，她坦言，「一定有怯場，即使企在他身邊都會怯，因為他是神，我們是人，但子華神很好，叫我放膽指著他鼻子盡情鬧，甚至講粗口也可，那一刻覺得自己很威風。」Renci特別喜歡兩人飲啤酒食宵夜的一場戲，「可讓觀眾看到他倆的微妙關係，由起初低估林涼水，很看不起他，到慢慢改觀，一起去解決這案件，甚至尊敬他，那過程很有趣。」
堅持要靠ViuTV？
去年掀起睇港產片熱潮，《明日戰記》衝破8千萬票房，成為香港票房收入最高的華語電影，《飯戲攻心》以7,700萬票房創港產喜劇新紀錄，前景豈不樂觀？子華坦言，「當然希望這熱潮不是曇花一現，但心理上，別以為下一套戲必定更好。」作為新演員，Dee和Renci拍戲機會遠不如前，問兩人如何堅持？冷不防黃子華搶先代Dee答：「你一帆風順，已經想退休！」Dee笑言：「堅持繼續做一哥(ViuTV)，做到50、60、80歲！」然後才認真答道：「看你出發點是甚麼，年代不同，現在做電影很難搵食，真係要持之以恆的一份熱愛。」Renci續說：「那堅持就是子華神常說，年輕演員有的熱血，否則都唔知還可做甚麼！」子華半說笑建議Renci執紙皮或做KOL，他不禁慨嘆：「其實都幾好笑，投身電影要預咗搵唔到食，不像以前做電影明星，鄭裕玲小姐鄭九組，一年賺你九世人的錢！我有幸在九十年代入行，拍過一些電影，當時香港電影已準備入棺材，樓南光曾告訴我，如果早3年入行，或已賺夠500萬，後來好多電影人進軍中國市場，接著又來到別要想做電影可發達的階段，所以你(Dee)說得對，要繼續由ViuTV資助你的電影事業！」
文：Grace 攝：林俊源
髮型：[email protected]_hk(黃子華), [email protected](楊偲泳)
化妝：何里玉necole yung(黃子華), carmencmakeup(楊偲泳)
服裝：All in Weekend MaxMara (楊偲泳)
場地：富豪九龍酒店