毒舌大狀｜黃子華盼社會重拾俠氣與公道 何啟華楊偲泳預咗拍戲難搵食(有片)

去年被消失的賀歲檔電影，今年終於熱熱鬧鬧回歸。由黃子華率領何啟華(Dee)和楊偲泳(Renci)演律師團隊的《毒舌大狀》，優先場好評如潮，子華神繼《飯戲攻心》後，大有機會再創票房新高。曾見證香港電影陷入低潮的黃子華只盼不是曇花一現，兩位後起之秀Dee和Renci坦言，早有心理準備拍電影難以謀生，就如戲裡3人伸張正義一樣，惟靠一股熱血繼續堅持。

不好不壞更立體 《毒舌大狀》是導演吳煒倫(Jack)首次自編自導的長片，獲黃子華首肯接拍，主因是劇本扎實，角色立體，是近年少見的法庭電影，「我代表觀眾去篩選，認為這套戲很好，觀眾俾幾十元入場，我要花幾個月時間拍攝，又要像哄小朋友般，請他們食嘢，搞親善活動，爆自己或別人的秘密。」Renci大讚子華細心照顧後輩，有次Dee腸胃炎，被子華親手沒收蘋果批，僅留下1瓶清水給他清腸胃。子華演的林涼水自負又毒舌，一心想攀附權貴，因個人失誤釀成一宗17年冤獄，罪疚萬分，拼命申冤並為自己贖罪，他形容，「林涼水這角色很豐滿，不是為正義打官司，而是透過救人來救人和救自己，既不是好人也不是壞人，最終選擇一條俠義的路，也是這套戲的價值觀所在。」

借 《秋天的童話》作喻 在黃子華眼中，這戲要說的不是高深法律學問，而是日常生活實踐的簡單價值觀，「這是繼武俠小說後，已沒有的價值觀，我們見到不公道時，起碼要有這樣的夢想，就是這個社會應該有俠氣和公道，而不是繼續不公道下去，生活在現實社會，可能我們都會膽怯，或要有所付出，但要保留這社會理想。」然而，現實與理想往往有很大落差，子華想起《秋天的童話》，沒有完美結局，但仍需要這種浪漫，他續稱，「拍這戲是希望世界有這種浪漫。看武俠小說，常看到有甚麼大俠，當你睇得多，自然就有一種俠氣，例如看到街上有個女人被搶嘢，即使你不敢打過去，都會大喝一聲救命。」 向子華偷師 Dee：可退休了 Dee一向視黃子華為偶像，早前在《明星生活ERROR Live Show》的棟篤笑環節亦公開「示愛」，能與偶像合作，他笑言：「基本上贏了，有戲拍又可認識偶像，仲可以聽他講經，人生贏家，可以退休了。」最寶貴是偷師機會，尾段一場大快人心的法庭戲，更令Dee嘆為觀止，「他講完一大段對白後，導演一叫cut機，全場一齊拍手，非常震撼，真係毛管戙！這部戲給我強烈的刺激，就是清楚自己作為演員，做甚麼是對的。」