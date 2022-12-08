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娛樂
2022-12-08 17:10:34

毒舌大狀｜黄子華為王丹妮17年冤獄討公道 直斥：契弟們，等天收

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黃子華在《毒舌大狀》演大律師林涼水，被視為法律界垃圾。

黃子華在《毒舌大狀》演大律師林涼水，被視為法律界垃圾。

由黃子華、謝君豪、王丹妮 (Louise)、廖子妤(Fish)、何啟華([email protected])、楊偲泳(Renci) 、王敏德(Michael)及栢天男(Adam)主演的賀歲電影《毒舌大狀》，以新聞報道形式推出最新宣傳片，由前資深新聞主播方健儀擔任主播聲演，報道一宗名模被判入獄17年的虐兒案，涉案被告是由王丹妮飾演的曾潔兒。

王丹妮演的名模因虐兒案被判入獄17年。 黃子華演的林涼水笑罵由人，「契弟們，等天收， 我信天有眼，會為當事人還一個公道！」 黃子華演的林涼水笑罵由人，「契弟們，等天收， 我信天有眼，會為當事人還一個公道！」 黃子華演的林涼水笑罵由人，「契弟們，等天收， 我信天有眼，會為當事人還一個公道！」

邏輯豈是個個都有

此案掀起法律權貴vs平民的一場對決，由黃子華飾演的毒舌大狀林涼水，雖被法律界視為垃圾，仍堅持為公義抗衡權貴打壓，對於被指憑官司為自己洗脫惡名，子華大爆金句，「我冇惡名只有姓名，我叫林涼水，垃圾眼中只有垃圾，我係為當事人洗甩罪名，唔係為自己洗甩惡名，邏輯喺今時今日，我豈能要求個個都有。」

黃子華大爆金句：我只想世界公道啲，唔會畀班契弟為所欲為。 王丹妮演的名模被判入獄17年，只希望為女兒取回公道。 Dee演協助子華的辯方師爺「太子」 楊偲泳演辯方大律師方家軍。

誓要還當事人公道

新聞片段中亦訪問了多位牽涉今次案件的當事人，包括被告曾潔兒咬牙切齒表示：「佢根本唔配做一個大狀，根本要釘佢牌，就係因為佢，我先至要坐17年冤獄。」飾演辯方師爺的Dee就話：「佢極其量都係賤格啫，不過賤人周街都係，有冇佢賤得咁有雷先。」演辯方大律師的Renci形容林涼水「不負責任」，演主控官的謝君豪更直斥林涼水連垃圾都不如。面對各方攻擊，林大狀笑罵由人，「契弟們，等天收， 我信天有眼，會為當事人還一個公道！」

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