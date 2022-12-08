毒舌大狀｜黄子華為王丹妮17年冤獄討公道 直斥：契弟們，等天收

此案掀起法律權貴vs平民的一場對決，由黃子華飾演的毒舌大狀林涼水，雖被法律界視為垃圾，仍堅持為公義抗衡權貴打壓，對於被指憑官司為自己洗脫惡名，子華大爆金句，「我冇惡名只有姓名，我叫林涼水，垃圾眼中只有垃圾，我係為當事人洗甩罪名，唔係為自己洗甩惡名，邏輯喺今時今日，我豈能要求個個都有。」

誓要還當事人公道

新聞片段中亦訪問了多位牽涉今次案件的當事人，包括被告曾潔兒咬牙切齒表示：「佢根本唔配做一個大狀，根本要釘佢牌，就係因為佢，我先至要坐17年冤獄。」飾演辯方師爺的Dee就話：「佢極其量都係賤格啫，不過賤人周街都係，有冇佢賤得咁有雷先。」演辯方大律師的Renci形容林涼水「不負責任」，演主控官的謝君豪更直斥林涼水連垃圾都不如。面對各方攻擊，林大狀笑罵由人，「契弟們，等天收， 我信天有眼，會為當事人還一個公道！」