毒舌大狀｜70年代《警訊》主持麥振江演法官 原來係主播麥詩敏爸爸

黃子華擔綱嘅賀歲電影《毒舌大狀》票房已經超越6千萬，而戲中唔少資深演員都因為電影大賣而為人重新認識。戲中王丹妮因涉及虐兒案件而入獄，判佢有罪嘅原審法官由曾經主持《警訊》嘅麥振江飾演。新一輩未必認得呢位參與《警訊》最長時間嘅主持，但應該認得佢個女 － TVB主播麥詩敏。

做足15年《警訊》但並非警員

麥振江由1979年開始主持《警訊》，足足做咗15年，但原來佢並非警務人員，而係演員出身。麥1974年入讀TVB藝訓班，同班同學有發哥周潤發、盧海鵬、吳孟達等。後來麥振江跳槽港台，成為《警訊》主持直至1994年，其後轉做幕後成為節目編導。

《警訊》當年報導唔少滅罪資訊，好多市民見到唔係警察嘅麥振江都叫佢麥警司。而麥振江做主持時，曾經跟埋警隊人員到罪案現場拍攝。麥振江試過80年代捧住幾十磅器材，行幾個鐘上山拍大麻種植場，而案件嘅負責幫辦，多年後成為警隊「一哥」，正是前警務處長曾偉雄。麥振江又試過拍《警訊》期間遇到劫案，同場嘅madam立即跑去捉賊，結果成功追到犯人。而呢位女警官就係多年前喺亞視教烹飪嘅方太（方任莉莎）個女方安妮。

女兒曾讀錯「中東呼吸綜合症」

《警訊》當年報導唔少滅罪資訊，好多市民見到唔係警察嘅麥振江都叫佢麥警司。而麥振江做主持時，曾經跟埋警隊人員到罪案現場拍攝。麥振江試過80年代捧住幾十磅器材，行幾個鐘上山拍大麻種植場，而案件嘅負責幫辦，多年後成為警隊「一哥」，正是前警務處長曾偉雄。麥振江又試過拍《警訊》期間遇到劫案，同場嘅madam立即跑去捉賊，結果成功追到犯人。而呢位女警官就係多年前喺亞視教烹飪嘅方太（方任莉莎）個女方安妮。

麥振江已經退休多年，2個女都長大成人。喺TVB做主播嘅大女麥詩敏某次喺IG貼出童年時父女合照，唔少人一眼認出麥詩敏爸爸就係麥振江。麥詩敏入行初期時，試過報新聞時多次讀錯「中東呼吸綜合症」而被網民討論。麥振江曾經提起呢件事，話自己當時目擊事發經過，起初以為電視壞咗。佢後來安慰麥詩敏入行冇耐就出錯係好事，當係一次警惕。