毒舌大狀｜Dee何啟華出奇招𢭃利是 豪言票房過8千萬除褲

何啟華(Dee)、謝君豪、王丹妮、楊偲泳、栢天男及導演吳煒倫等今日出席《毒舌大狀》MV首播會及巴士巡遊，眾人在巴士上開咪呼籲途人入場支持，更有Dee的粉絲為支持偶像，乘坐另一架巴士，在車頭舉起「啟華」兩字，亦有很多粉絲在終點站高舉名牌支持Dee，為他打氣。

利是餡升級

Dee受訪時稱很開心見到這麼多fans支持，並計劃包場與粉絲一齊看電影。提到電影公司將於年廿九向入場觀眾派利是，問他今年準備幾多錢派利是時，他說會準備派給身邊的工作人員，並透露今年派的利是會變成紅色面，「派(面值)紅色，鴻運當頭」。他又笑言準備兌換一千元，大家要𢭃利是便只好先到先得，而他就會準備一個大袋裝別人派給他的利是，另一個細袋則是自己派出去的利是，可以在必要時表示「已經派晒」。