毒舌大狀｜Dee何啟華出奇招𢭃利是 豪言票房過8千萬除褲

何啟華(Dee)、謝君豪、王丹妮、楊偲泳、栢天男及導演吳煒倫等今日出席《毒舌大狀》MV首播會及巴士巡遊，眾人在巴士上開咪呼籲途人入場支持，更有Dee的粉絲為支持偶像，乘坐另一架巴士，在車頭舉起「啟華」兩字，亦有很多粉絲在終點站高舉名牌支持Dee，為他打氣。
利是餡升級
Dee受訪時稱很開心見到這麼多fans支持，並計劃包場與粉絲一齊看電影。提到電影公司將於年廿九向入場觀眾派利是，問他今年準備幾多錢派利是時，他說會準備派給身邊的工作人員，並透露今年派的利是會變成紅色面，「派(面值)紅色，鴻運當頭」。他又笑言準備兌換一千元，大家要𢭃利是便只好先到先得，而他就會準備一個大袋裝別人派給他的利是，另一個細袋則是自己派出去的利是，可以在必要時表示「已經派晒」。
票房過8千萬會除褲
另外，Dee又承諾，若《毒舌大狀》票房過8千萬便會除褲，屆時更會悉心準備，把ERROR隊友的樣子貼在內褲上。提到今次電影主題曲由他與黃子華合唱，他表示很意外又興奮，當得知這個消息之後，直言怕唱得不好，又大讚今次歌曲班底非常出色。
談及早前Dee與肥仔到馬來西亞為《全民造星V》揀蟀，他表示有很多「翻版盧瀚霆」、「翻版郭嘉駿」及「翻版江𤒹生」，而香港更有翻版的自己，大會亦已讓對方入圍。