毒魔：終極一舞／奇蹟男孩外傳：白鳥小屋／把幸福拉近一點／跳越時空的愛戀／看不見的頂峰｜今期睇咩戲

艾迪（湯哈迪 飾）繼續與毒魔拍住上，行勻墨西哥到紐約尋找擁有超能力的人，更意外發現了一個威脅宇宙的黑暗洞口！二人遇上許多新舊朋友，另一方面，異生物出現更不斷追捕毒魔，雙方戰線更由地面打到上天空，鬥得難分難解。預告尾聲更疑似暗示艾迪與毒魔正面對死亡的威脅，有可能從此分離。難道共生體的結局要兩個只能活一個？

因欺凌「奇蹟男孩」奧吉而被退學的朱里安（布萊斯基薩 飾）轉校後難以適應新生活。他接待從巴黎而來的外婆（莎拉海倫美蘭 飾）時，得知原來她年輕時也遇過一名「奇蹟男孩」：二戰期間，仍是中學生的莎拉（艾維拉基沙 飾）認識了殘障男同學祖利安（奧蘭度舒韋特 飾），雖然他經常受欺凌，但始終保持善良之心。一日，納粹軍到學校追捕身為猶太人的莎拉，幸得祖利安伸出援手，不但協助她逃跑，還帶她到家裡的小木屋避難。為了保護莎拉，祖利安一家以勇氣、愛與犧牲，對抗無處不在的恐懼…在最黑暗的時刻，一個善良的舉動，成為改變人一生的奇蹟！

一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與馬來西亞女孩梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。預告片中，張子威無懼病魔，以堅強姿態面對生命挑戰；而梁小菲的活潑與樂觀，則為張子威的生活帶來一絲溫暖與希望。兩人從陌生到互相扶持的過程，充滿笑淚。

世間是否存在一種愛的萬有引力，能打破輪迴，讓戀人在某個宇宙擺脫離別的痛苦，永遠相守？ 太空人琳（Freen 飾）與潛水選手凱斯（Becky 飾）從好友昇華為戀人，彼此扶持，攜手追夢。然而，命運無情。琳執行太空任務時遭遇猛烈太陽風暴，凱斯在幽暗深海中因缺氧瀕死。命懸一線之際，一股神秘力量將她們帶入多個平行世界，她們一次次重逢，愛火重燃。可惜越努力讓愛圓滿，越是遺憾，彷彿無法擺脫命中注定的悲劇分離…….

看不見的頂峰

一位盲人，決定為自己的妻子和兒子做一件事。 張洪在二十一歲時永久失去視力。他的戀人夏瓊仍然決心成為他的妻子，和他組建家庭。此後的二十多年裏，張洪一直得到妻子細緻的照顧。兩個人和兒子一起艱辛又努力地生活，相互溫暖、不離不棄。 於是張洪決定去登頂珠峰。如果成功，他將成為中國第一位完成這一壯舉的盲人登山家。

他想用「做這件事」來回報妻子，回報家庭，讓妻子和兒子獲得信心、尊嚴和面對未來的力量。但登頂珠峰，對於這位盲人來說，幾乎是一個不可能完成的任務。他需要籌集資金、說服家人，並經歷超常規的體能和技術訓練。

當張洪帶著妻子、兒子的鼓勵和祝福，踏上前往珠峰的旅程之後，又要面臨新的關於人性方面的挑戰。他需要克服自己因從小缺乏安全感而導致的敏感，學會去無條件地信任一個陌生的男人 —— 登山嚮導強子。張洪需要毫無保留地把自己的生命託付給他…… 張洪能否最終完成攀登珠峰的夢想，讓世界看見自己？他能否平安回到妻子和孩子身邊?