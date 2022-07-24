毛舜筠帶「Jerdan」呂爵安柳應廷下廚 炮製美食招待古天樂

毛舜筠(毛姐)分別在《阿媽有咗第二個》和《過時過節》兩部電影中演柳應廷(Jer)和Edan(呂爵安)的母親，早前毛姐就兩個「囝囝」到家中食飯，並親自教兩人炮製美食，「Jerdan」雞手鴨腳預備材料整沙律，是為了招呼神秘嘉賓，不過3人大賣關子，表示下集揭曉。今早，毛姐在自家YouTube頻道發布「阿仔返阿媽屋企食飯 Part II」，原來令兩位鏡仔認真下廚的嘉賓是古天樂。古天樂來到，Edan即搞笑問他敢唔敢食，影片雖沒有公開他們食飯時的對話，但就見各人都食得津津有味。

Jerdan互mean 毛姐笑破肚皮

上集Edan和阿Jer在毛姐指導下製作沙律，今集則炮製四川麻辣涼拌，Jerdan繼繼互mean又不停偷食，當然少不了爆料。毛姐想到MIRROR快將開演唱會，問兩人是否一起做Gym，Edan嫌棄Jer：「哎，唔係啦，佢咁渣！」Jer指因兩人住所距離太遠，Edan無視Jer的觸釋，繼續說：「佢係減肥，唔係做Gym，我係健身。」令毛姐笑破肚皮。

原來Edan還未有很多拍戲經驗時，已為《過時過節》試鏡，毛姐指當時Edan好緊張，所有聲音在到困在喉嚨位，幾乎聽不到他講對白，Jer即時補充，「平時佢唔緊張都唔係好聽到佢講咩，緊張就更加聽唔到！」毛姐忍不住大力打Jer一下。毛姐表示很喜歡看Edan演喜劇，指兩人都沒有偶偶像包袱，Edan則笑Jer，「佢唔根本唔係偶像！」兩人炒肉碎時，Edan自言愛食蒜蓉但食完會口臭，Jer趁機踩多腳，「佢係好口臭，食完蒜蓉嗝出嚟好口臭，未聞過咁臭！」