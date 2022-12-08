毛舜筠從影近半世紀獲頒國際獎項 等囡囡返港食飯慶祝

毛姐從影四十多年，曾憑電影《早熟》獲得香港電影金像獎及香港電影金紫荊獎最佳女配角；一八年亦憑電影《黃金花》收獲多個影后寶座，包括：香港電影金像獎、香港電影導演會年度大獎及亞太影展。對於這次獲頒國際性獎項，毛姐表示：「好榮幸、好開心，冇諗過可以拎一個國際嘅獎項，所以好開心，係2022年最好嘅一份禮物。」

毛舜筠獲「薩蘭托國際電影節（SIFF）」頒發「Salento Cinema Actor Award - City of Tricase」，以表揚她在演藝行業及對電影業界的貢獻，此是專為表揚電影及電影製作人而設的獎項。

她透露一個月前已收到喜訊，「經理人打電話俾我，我話：『咩話！點解呀？哈哈！我有戲去咗意大利咩？』係一個『最佳演員獎』，嘩！我直程係冚住個電話笑咗一輪先。」她又謂兩個女兒比她更興奮，半夜給她發了「長篇大論」的短訊。問到如何慶祝？她說會等女兒回港，然後拿着獎項一起拍照、食飯慶祝，她笑說：「唔使自己煮！出街食啦。」

對於這次得獎，毛姐坦言是一個很大的鼓勵及認同：「呢啲鼓勵同埋認同從來都唔會覺得少，希望愈多愈好，係好開心嘅。其實我個人嚟講從來都冇目標，我希望香港有多啲好劇本，呢個就係我目標，同埋真係多啲人有工開，呢個係我最希望嘅。」