毛舜筠由影壇殺入時裝界 多謝老公幫手獻計

毛舜筠(Mo姐)日前到澳門出席時裝活動，她更首踏天橋展示全新、獨特的秒殺病毒服飾系列，並與創辦人兼好友Juliana於台上分享其設計理念。二人原來已相識多年，無所不談。Mo姐又表示做夢也沒想會出到一條Fashion Line，今次做到了，所以十分期待：「其實除了T恤、褲和背心，秋冬有羽絨背心，還有斜孭袋和帽，正式發佈應會在12月。」

Mo姐稱疫情期間曾向對方表示希望「有啲衫幾時都着得嘅，就算著住瞓，瞓醒加件背心又可以出街，又有型。」於是二人在60天時間內製作出抗菌時裝。毛舜筠又感謝「幕後高人」丈夫區丁平全力支持，以專業眼光提供意見，笑指自己從來不是設計師，過去三十年亦由設計師指導她的服裝配搭：「我嘅Designer就係Tony Au（區丁平）我老公，有佢喺度我定好多，如果唔係隨時要我交貨，我真係唔知點算。我諗我嘅意見對佢嚟講好有挑戰性，所以佢都好投入去做。」

毛舜筠表示老公給了很多有建設的意見，笑言兩人在生活上，有時都有衝突，但在這次服裝設計上，她直言「冇得有say」：「佢真係有多一隻眼，喺呢三十年婚姻入面，我見到佢喺呢方面真係有天賦。佢一叫我『轉個圈』我就轉個圈，『打側睇吓』就打側。」身旁的Juliana亦和應見證毛舜筠對住丈夫心心眼：「佢哋個交流好好，好和諧，同埋佢哋真係令成個系列產品盡善盡美。」