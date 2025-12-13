毛舜筠相隔33年現身戲院撐《家有囍事》金句場 細女大爆媽咪同戲內一樣

MCL戲院最近推出的「一呼百應金句場」，播放一系列精選電影讓影迷重溫經典台詞，而打頭陣就是《家有囍事》，更驚喜的是飾演「無雙表姐」的毛舜筠亦攜女兒一同現身現場，並逐一與粉絲簽名合照，場面熱鬧。毛舜筠細女區亦山(Jill)首次觀看媽媽的經典作，更表示：「戲裡的媽媽跟真人一模一樣！」

場內坐滿鐵粉 毛舜筠相隔33年再於戲院欣賞《家有囍事》，昨日（11日）她於社交網上載當日到戲院撐場的照片，並分享感受寫道：「當年首映時我坐在戲院內，點會諗到33年後嘅今日，我會拖住個女再入戲院重溫呢部經典喜劇！」她指：「場內坐滿咗鐵粉，有睇咗超過五十次，甚至過百次的，有放學後覺得要入戲院睇一次的18歲年青人，有家人陪伴着坐輪椅的婆婆…每一位我都在散場後跟他們續一拍照留念…」

細女首看經典作 而同行的細女Jill 就是第一次看這部經典電影，並謂：「我諗佢覺得好神奇，點解周圍啲觀眾識得背晒啲對白。」散場時，兩母女巧遇在活動擔任主持的彭秀慧導演，彭導問Jill睇完覺得點？ Jill笑說︰「媽咪同戲入面嗰個一模一樣！」最後，毛舜筠感觸表示︰「對我來說，有生之年可以同下一代一齊重溫這部經典，實在太太太開心。」而其他金句場場次還有「越爛嘅牌就越俾心機打」《嚦咕嚦咕新年財》、「喂！大佬呀！你唔好咁痴線啦！」《回魂夜》、「Morning Sir，周星星報到！」《逃學威龍》、「小強！小強你點呀小強？」《唐伯虎點秋香》。