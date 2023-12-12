熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-12 17:43:58

毛舜筠自認潔癖經常清潔家居 有病唔開工怕傳染其他人

分享：

毛舜筠擔任RSV呼吸道合胞病毒教育大使。

Mo姐毛舜筠早前擔任RSV呼吸道合胞病毒教育大使，分享她的防疫大法，包括召齊身邊人向醫生了解預防方案、每日花不少時間清潔家居、工人姐姐稍有不適便提醒對方多加休息，情願自己勞動打理家頭細務等。

Mo姐表示自新冠肺炎，她對傳染病的警惕加強，初次聽聞RSV時，認知不多，後來得悉原來RSV是繼流感後導致最多死亡個案的呼吸道傳染病毒，而香港終於引入有史以來第一款RSV疫苗，適合60歲以上人士，即二話不說答應成為教育大使，更準備向醫生查詢疫苗詳情，期望教育短片於聖誕後推出，會令公眾認識到RSV對健康帶來的威脅。

Mo姐成為本港首位RSV教育大使。

自稱「緊張大師」的Mo姐又笑言自己有潔癖，每天花最多時間清潔家居，「洗手間、睡房、廚房……我通通都會清潔，因為我最緊張煮食一環，那是我在巴黎藍帶廚藝學校學得的，煮食前，他們必然很徹底清潔廚房，煮食後亦必然。所以很多朋友來我家時也感到很奇怪我的廚房如此乾淨、如此新簇簇？」

對於近日多套港產片大熱，市道再次興旺，Mo姐表示十分欣慰，但同時提醒同行要保護自己，著重健康，「我又是媽媽，又是女演員，有時看到他們工作很辛苦、捱更抵夜，也很擔心。我希望現在的電影人，要多些警惕，不要像以前那樣，病倒了還是夾硬工作。他們以前怕被罵，說你假裝不舒服，但現在大家對傳染病認識多了，不會再有這樣的想法，真的病了，就要老實告訴大家，否則整個劇組都受感染了，就更大件事。」

Ad Block

Mo姐拍攝教育短片，表現很專業。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受