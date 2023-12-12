毛舜筠自認潔癖經常清潔家居 有病唔開工怕傳染其他人

Mo姐表示自新冠肺炎，她對傳染病的警惕加強，初次聽聞RSV時，認知不多，後來得悉原來RSV是繼流感後導致最多死亡個案的呼吸道傳染病毒，而香港終於引入有史以來第一款RSV疫苗，適合60歲以上人士，即二話不說答應成為教育大使，更準備向醫生查詢疫苗詳情，期望教育短片於聖誕後推出，會令公眾認識到RSV對健康帶來的威脅。

自稱「緊張大師」的Mo姐又笑言自己有潔癖，每天花最多時間清潔家居，「洗手間、睡房、廚房……我通通都會清潔，因為我最緊張煮食一環，那是我在巴黎藍帶廚藝學校學得的，煮食前，他們必然很徹底清潔廚房，煮食後亦必然。所以很多朋友來我家時也感到很奇怪我的廚房如此乾淨、如此新簇簇？」

對於近日多套港產片大熱，市道再次興旺，Mo姐表示十分欣慰，但同時提醒同行要保護自己，著重健康，「我又是媽媽，又是女演員，有時看到他們工作很辛苦、捱更抵夜，也很擔心。我希望現在的電影人，要多些警惕，不要像以前那樣，病倒了還是夾硬工作。他們以前怕被罵，說你假裝不舒服，但現在大家對傳染病認識多了，不會再有這樣的想法，真的病了，就要老實告訴大家，否則整個劇組都受感染了，就更大件事。」