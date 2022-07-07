民選影后吳君如領獎順便宣傳《闔家辣》 廖子妤望報答從小看到大的香港電影

第五屆《MOVIE6全民票選電影大獎》早前已公布賽果，近日分別舉行兩個頒獎環節， 掃走6個獎項的《媽媽的神奇小子》團隊，獲電影靈魂人物之一真「蘇媽」頒發獎項。民選影后吳君如感謝各位投票觀眾，她自言三喜臨門非常激動，除了此片獲得6個民選獎項，近日獲國際影壇肯定成為奧斯卡評審，自己趁疫下學琴，幾經苦練更考獲二級資格。她希望藉此跟業界同行共勉，「最緊要熱愛電影，才可以拍出好電影！」她呼籲大家繼續支持香港電影，不忘為新片《闔家辣》宣傳，希望大家入戲院睇戲。民選影帝梁仲恆最想多謝君如及導演，讓他獲得首次拍電影的機會，更成為民選影帝；導演尹志文表示：「好開心，因為是全民投票，證明很多觀眾喜愛！」而「最佳男配角」馮皓揚簡單一句：「無大家，無我！」而海報設計師曾覓獲君如大讚，傳神捕捉各演員情緒最激動的一刻。

廖子妤 欲挑戰演 粵劇名伶任劍輝

另一頒獎環節就頒發給憑「梅愛芳」一角打動觀眾的廖子妤(Fish)，自言到領獎一刻才感到實在，因對上一次獲演員獎已是讀書時的「最佳女演員獎」。當被問到想挑戰甚麼角色時，Fish表示，由於過往經常被讚眼神懂演戲，故希望有機會演視障人仕，當不能靠最擅長眼神，絕對是一大挑戰！如若有機會演傳奇人物，熱愛粵劇文化的Fish盼能扮演任劍輝，她笑言愛穿西裝又帶英氣，即場「搲撈」，呼籲若有導演開拍這類題材有興趣，一定要請他casting。最後，Fish認真表示，回憶10年前夢想到香港發展，個人天賦，努力與運氣都缺一不可，「希望做好自己報答由小看到大的香港電影！」