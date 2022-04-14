水原希子為女性發聲反被批評 感委屈開live爆喊

日本演藝界接連爆出性醜聞，包括鬼才名導園子溫、導演榊英雄及性格男星木下鳳華等，令人關注一直存在的性騷擾問題，更有受害女演員為工作遭人性侵。



當地正鬧出# metoo風波，女星吉高由里子、橋本愛已先後發聲，日本雜誌《週刊文春》今期揭露更多鮮為人知的性罪行，當中電影人梅川治男就惹來性騷擾女演員的指控。



曾批評情色攝影師荒木經惟的水原希子，為《週刊文春》撰文提到，一名女性友人曾與阿叔演員拍親熱戲，男方竟拒絕在重要部位貼上膠紙，埋位時下體還有生理反應，女友人在極不情願下只好繼續演出。水原希子在去年Netflix電影《彼女》中有全裸演出床戲，該片監製正是梅川治男，《週刊文春》還公開他問女方喜歡怎樣做愛及要求在廁所拍不雅照的短訊截圖。水原希子今次站出來發聲，卻惹來坊間不同聲音，雖然有人認為她敢言，但亦有網民批評她似抽水居多，更被看似指責梅川治男。對於言論被大事報道，水原希子昨晚開IG直播，坦言自己惹來批評感到難過，更在鏡頭前聲淚俱下，委屈爆喊。