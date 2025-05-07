永野芽郁不倫戀又爆料 與田中圭私訊對話流出：我張床好啱你

25歲日本女星永野芽郁在上月23日被雜誌《周刊文春》踢爆與有婦之夫的40歲男星田中圭搞不倫戀，又與日本發展的韓星金武俊拍拖。雖然永野、田中拖手照流出，但雙方事務所極力否認，不倫戀亦暫時降溫。 但今日《周刊文春》再爆料，披露兩人在LINE的對話。原來田中圭的友人對這段不倫戀「睇唔過眼」，他向《文春》記者說：「雖然佢同事務所都否認，不過就咁欺騙贊助商同粉絲？再講，田中有妻有兒，呢個係好嚴重嘅背叛。」



永野：我張床好啱你 《文春》爆料指，永野與田中在今年1月已過半同居生活，兩人在LINE對話非常肉麻，例如田中表示：「我真係好鍾意你屋企」、「瞓咗好耐」、「係芽郁味道啊」等。永野亦回應：「我張床好啱你」。 今年3月兩人在LINE再談情，永野表示：「我一直都好愛你，我哋太愛對方了。」田中回覆：「真啊。7個月了，雖然短時間，不過每日都好親密，我一直好愛你。」

