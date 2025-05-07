永野芽郁不倫戀又爆料 與田中圭私訊對話流出：我張床好啱你

25歲日本女星永野芽郁在上月23日被雜誌《周刊文春》踢爆與有婦之夫的40歲男星田中圭搞不倫戀，又與日本發展的韓星金武俊拍拖。雖然永野、田中拖手照流出，但雙方事務所極力否認，不倫戀亦暫時降溫。
但今日《周刊文春》再爆料，披露兩人在LINE的對話。原來田中圭的友人對這段不倫戀「睇唔過眼」，他向《文春》記者說：「雖然佢同事務所都否認，不過就咁欺騙贊助商同粉絲？再講，田中有妻有兒，呢個係好嚴重嘅背叛。」
永野：我張床好啱你
《文春》爆料指，永野與田中在今年1月已過半同居生活，兩人在LINE對話非常肉麻，例如田中表示：「我真係好鍾意你屋企」、「瞓咗好耐」、「係芽郁味道啊」等。永野亦回應：「我張床好啱你」。
今年3月兩人在LINE再談情，永野表示：「我一直都好愛你，我哋太愛對方了。」田中回覆：「真啊。7個月了，雖然短時間，不過每日都好親密，我一直好愛你。」
死不認傳戀訊
永野可能得知不倫戀快被踢爆，上月突然向田中表示要「保持距離」。田中得知後表示心情複雜，一方面想永野有新戀情，另一方面又很愛她。永野暗示分開，但兩人繼續來往。田中又向友人說：「我同永野就係牛郎和織女，一齊穿同款毛衣喺佢屋企背劇本。」
《文春》記者就LINE對話向永野的事務所求證，事務所回覆：「我哋問過永野，佢話冇傳過呢啲訊息，田中先生係佢前輩，佢咃冇交往。」永野芽郁繼續死口不認不倫戀。