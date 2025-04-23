永野芽郁不倫戀斷正 搭上已婚田中圭兼秘戀韓星金武俊

25歲日本女星永野芽郁憑健康形象吃香影視圈，由她夥拍佐藤健的真人版電影《工作細胞》更於當地大收旺場，勁收達62億日圓。不過，當永野芽郁事業向好，《週刊文春》今日卻拋下震撼彈，踢爆永野搭上40歲已婚男星田中圭，兩人的不倫照同時流出，而女方亦被爆跟韓籍男星金武俊發展出親密關係，令永野芽郁立即登上社交平台X熱門搜尋，緋聞定必影響其大好星途。
田中圭偷食早有前科，他與息影女星SAKURA（田中廣美）結婚14年，夫妻育有兩個囡囡，田中圭因《大叔的愛》爆紅，其後被拍得跟同劇女星內田理央深夜約會，不過雙方關係卻不了了之。
據《週刊文春》今日爆料，永野芽郁2021年與田中圭合作電影認識，並指出兩人是從去年起發展出婚外情，曾變裝到遊樂場約會，男方亦擁有永野香閨的門匙，感情相親密。永野芽郁又被拍到跟田中圭共進晚餐及到酒吧談心，本月18日還到女方家過夜，隔天離開時，田中圭被記者斷正追訪，田中圭慌張否認兩人有不倫關係，而且沒有女方寓所的鎖匙，留宿只是因自己飲醉酒。
同時，永野芽郁與新劇《新聞主播》的26歲韓星金武俊亦過從甚密，本月中旬兩人被拍得一同搭的士返回女方香閨，金武俊在永野寓所逗留長達8小時，連續兩晚均在家中密會。金武俊透過公司回應，的確曾到永野芽郁的寓所，並澄清：「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但指我們交往等並非事實。」有關《週刊文春》爆料內容，永野芽郁事務所例牌否認，指她與田中圭沒有交往，就引起誤會已嚴正告知她本人必須作出反省。