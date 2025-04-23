永野芽郁不倫戀斷正 搭上已婚田中圭兼秘戀韓星金武俊

25歲日本女星永野芽郁憑健康形象吃香影視圈，由她夥拍佐藤健的真人版電影《工作細胞》更於當地大收旺場，勁收達62億日圓。不過，當永野芽郁事業向好，《週刊文春》今日卻拋下震撼彈，踢爆永野搭上40歲已婚男星田中圭，兩人的不倫照同時流出，而女方亦被爆跟韓籍男星金武俊發展出親密關係，令永野芽郁立即登上社交平台X熱門搜尋，緋聞定必影響其大好星途。

田中圭偷食早有前科，他與息影女星SAKURA（田中廣美）結婚14年，夫妻育有兩個囡囡，田中圭因《大叔的愛》爆紅，其後被拍得跟同劇女星內田理央深夜約會，不過雙方關係卻不了了之。