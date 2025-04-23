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娛樂
2025-04-23 12:33:44

永野芽郁不倫戀斷正 搭上已婚田中圭兼秘戀韓星金武俊

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永野芽郁（中）被揭搭上已婚男星田中圭。

永野芽郁（中）被揭搭上已婚男星田中圭。

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25歲日本女星永野芽郁憑健康形象吃香影視圈，由她夥拍佐藤健的真人版電影工作細胞》更於當地大收旺場，勁收達62億日圓。不過，當永野芽郁事業向好，《週刊文春》今日卻拋下震撼彈，踢爆永野搭上40已婚男星田中圭，兩人的不倫照同時流出，女方亦被爆跟韓籍男星金武俊發展出親密關係，令永野芽郁即登上社交平台X熱門搜尋，緋聞定必影響其大好星途。

田中圭偷食早有前科，他與息影女星SAKURA（田中廣美）結婚14年，夫妻育有兩個囡囡，田中圭大叔的愛爆紅，其後被拍得跟同劇女星內田理央深夜約會，不過雙方關係卻不了了之。

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《週刊文春》踢爆永野芽郁搭上40歲已婚男星田中圭，兩人的不倫照同時流出。 《週刊文春》踢爆永野芽郁搭上40歲已婚男星田中圭，兩人的不倫照同時流出。 永野芽郁密會田中圭斷正。 今日爆料指田中圭擁有永野芽郁香閨鎖匙，更過夜斷正！

據《週刊文春》今日爆料永野芽郁2021年與田中圭合作電影指出兩人是從去年起發展出婚外情，曾變裝到遊樂約會，男方擁有永野香閨，感情相親密永野芽郁又被拍到田中圭共進晚餐及到酒吧談心，本月18日還到女方家過夜，隔天離開時，田中圭被記者斷正訪，田中圭慌張否認兩人不倫關係，而且沒有女方寓所的鎖留宿因自己飲醉酒。

同時，永野芽郁與新劇《新聞主播》26歲韓星金武俊亦過從甚密，本月中旬兩人被拍的士返女方香閨，金武俊在永野寓所逗留長達8小時，連續兩在家中密金武俊透過公司回應，的確曾到永野芽郁的寓所澄清：「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但我們交往等並非事實。」有關《週刊文春》爆料內容，永野芽郁事務所例牌否認，指她與田中圭沒有交往，就引起誤會已嚴正告知本人必須作出反省。

永野芽郁與佐藤健合演的真人版電影《工作細胞》，於日本勁收62億日圓。 永野芽郁與新劇《新聞主播》的26歲韓星金武俊亦傳出交往消息。 金武俊方面否認跟永野芽郁交往。 永野芽郁形象健康，今次被揭私生活混亂定必影響其大好星途。 永野芽郁被揭搭上人夫，立即登上社交平台X熱門搜尋。

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