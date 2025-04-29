永野芽郁神隱5日 電台節目道歉55秒 避談田中圭 金武俊

日本女星26歲永野芽郁，近日被《週刊文春》報道，指40歲已婚男星田中圭，在其香閨在過夜，更被拍得在日發展26歲韓星金武俊，到其住所「宿一宵」，私生活引發廣泛爭議。永野芽郁神隱5日後，昨晚於電台電視節目《永野芽郁のオールナイトニッポンX》開咪，公開道歉。
在節目開始前，永野芽郁稱：「對於造成聽眾、粉絲以及與自己合作的人士的擔憂與不便，深感抱歉。」她強調：「我真誠地反省自己的魯莽行為，令到大家產生誤解。我以後會更加克制，確保不再發生類似的事情。」而55秒鐘的道歉中，她沒有交代與田中圭、金武俊的關係。
永野芽郁與田中圭於電影《接棒家族》結緣，近日男方被拍到在永野芽郁家中過夜，即傳出兩人不倫之戀。已婚的田中圭，妻子是息影女星SAKURA(田中廣美)，兩人結婚14年，育有兩名女兒。由於田中圭比女方年長15歲，加上是婚外情，所以《周刊文春》的報道出街後做成不少哄動，永野芽郁清純玉女形象亦隨即崩壞。
更令人矚目的是，永野芽郁除了與田中圭有染外，還與韓國演員金武俊有曖昧關係。據報導，金武俊被拍到於永野芽郁家中過夜。對此金武俊的經理人公9Ato娛樂曾出發聲明澄清，「兩人只是很親密的同事而已。」永野芽郁當時也否認了與田中圭、金武準的戀情，她稱：「他們都是關係親密的前輩兼同事，沒有交往過。」