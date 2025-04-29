永野芽郁神隱5日 電台節目道歉55秒 避談田中圭 金武俊

日本女星26歲永野芽郁，近日被《週刊文春》報道，指40歲已婚男星田中圭，在其香閨在過夜，更被拍得在日發展26歲韓星金武俊，到其住所「宿一宵」，私生活引發廣泛爭議。永野芽郁神隱5日後，昨晚於電台電視節目《永野芽郁のオールナイトニッポンX》開咪，公開道歉。

在節目開始前，永野芽郁稱：「對於造成聽眾、粉絲以及與自己合作的人士的擔憂與不便，深感抱歉。」她強調：「我真誠地反省自己的魯莽行為，令到大家產生誤解。我以後會更加克制，確保不再發生類似的事情。」而55秒鐘的道歉中，她沒有交代與田中圭、金武俊的關係。