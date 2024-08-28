求救眨眨眼／抓娃娃／夏日的檸檬草／解憂計情車／不丹沒有槍／劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-︳今期睇咩戲

求救眨眨眼

科技億萬富翁 史奈特京 Slater King（卓寧泰坦）在他的籌款晚會上遇見女侍應菲妮達Frida （娜奧美艾奇），即時火花四濺，遂邀請她和姊妹，與一衆富二代好友遠赴其私人島嶼上別墅，渡過一個冇底線兼熱辣辣的夢想假期。這裡是一個狂野天堂，沒人希望假期結束，但隨著奇怪事情陸續發生，菲妮達開始質疑一切，天堂更直變地獄⋯ 她深信，想活著離開這裡，先要想盡辦法揭露真相！ 賣點 Lenny Kravitz個女Zoe已經成為導演，懸疑困獸鬥再殺出珊瑚島，血腥到幾over。

抓娃娃

俗語話「窮人生仔正Poor Guy」，但竟然有對富爸媽話「生仔窮養先最乖」！？白手興家的巨富商人馬成鋼（沈騰 飾）與老婆春蘭（馬麗 飾）為了磨練兒子馬繼業成才，決定從小窮養教仔。兩人不惜扮成辛勤打工、家徒四壁的窮等人家，更暗中建立一支教育專家團隊，全天候24小時潛伏兒子的日常生活，無孔不入地悉心栽培他。除了要拆解育兒路上的一個個炸彈，還要避免兒子識破真相，夫婦二人奇招百出，引爆不少荒誕笑料！隨著兒子慢慢長大，他逐漸發現身邊的人和事彷彿被一股超自然力量操控… 賣點 《反起跑線聯盟2》之外，另一場關於教與養嘅反思。以往要炫富，而家要扮窮，一個孩子一生可能經歷更多呢類價值觀更替周期。

夏日的檸檬草

追男神！女生出擊要靠奇蹟？高中女生曉夏（李沐 飾） 和青梅竹馬柚子（婁峻碩 飾），在校內是公認的一對，但曉夏其實早已對轉校生程奕（曹佑寧 飾）一見鍾情。貴為男神的程奕，不僅帥氣，而且成績優秀、才華洋溢，還很會打架，迷到心心眼的曉夏下定決心，誓要追到男神！她使盡各種老派方式追男神，儘管失敗依然勇敢再追；看似冷漠的程奕，心裡原來藏著與曉夏有關的秘密；而從小默默守候在曉夏身邊的柚子，會否因為情敵出現而選擇打破朋友身份？ 今個夏天，三人之間如檸檬草般清新青澀的初戀情懷就此展開…… 賣點 清新清爽三分甜，啱晒冇得放暑假嘅你同我入場發個夏日好夢。

解憂計情車

年輕女子（狄高達莊遜 飾）深夜抵達紐約甘迺迪機場，一如以往地跳上的士，但今夜特別的是，遇上一位歷盡人生百態的司機（辛潘 飾），命運般的相遇，讓兩個陌生人在狹小的空間展開愛情及人生價值觀等睿智對話，由社會討論到私人親密話題，一段意想不到的親陌關係，一趟隨意的路程竟治癒了女子充滿創傷的內心…… 賣點 兩個人一程車，猶如一場劇場演出，劇本冇返咁上下真係好易出事。好在編導演都交出功課，辛潘唔駛講，冬天造型嘅Dakota Johnson包到冚反而動人過《格雷》嗰陣嘅戰鬥格。

不丹沒有槍

這一年，不丹變天了！這是一場沒有硝煙的「政變」——不丹國王希望國家能蛻變成民主體系，自願捨棄王權，授命一班公務員上山下鄉舉行模擬選舉，指導一頭霧水的村民投票。一個高僧聽到消息，叫徒弟務必要在模擬選舉日帶兩把槍回來，沒有人知道他心裡盤算什麼，但覬覦著槍枝的人，可不止高僧一個……選舉日揭盅的不單是哪個候選人勝出，還有槍枝花落誰家！正在踏上民主之路的小國小民，能成為好國好民嗎？奧斯卡提名導演巴禾才寧多治新作，第二度代表不丹衝擊奧斯卡，入選多個國際電影節，堪稱不丹電影界奇蹟！ 賣點 因為長年與世隔絕，令世人對不丹感到好奇。習以為常嘅問題喺不丹係大件事，一張戲票代替機票，睇到嘅唔止係不丹同不丹人，原來都可以睇到所謂進步嘅我地，其實都不過如此。

劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-

口頭禪為「好麻煩」的高中生二年級凪誠士郎，整天過著毫無生氣的日子。 以世界盃冠軍為夢想的同班同學御影玲王，發掘了凪的天分。 凪受到玲王的邀請開始踢足球，並發揮他驚為天人的足球能力。 有一天，兩人收到「BLUE LOCK（藍色監獄）計畫的邀請函，在那裡，他們遇到潔世一、蜂樂迴、糸師凜等從全國召集而來的攻擊球員。 玲王帶著凪見識從未見過的世界，一同開始挑戰世界第一…… 所謂的【天才】，唯有遇到伯樂，才能形成那個輪廓── 天才攻擊球員【覺醒】了，凪誠士郎的自我，將在世界掀起一番狂熱！ 賣點 同其他運動題材動畫一樣，你以為淨係得熱血追夢爭勝，但原來有好多元素值得咀嚼。睇完劇場版想搵返單行本睇，咁就證明咗套戲嘅水準啦。

原文刊登於 電影LOL