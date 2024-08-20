求救眨眨眼｜私人島搞淫亂派對 影射已故「淫魔富豪」事件

《求救眨眨眼》(Blink Twice)由《蝙蝠俠》新一任「貓女」素兒卡維斯(Zoe Kravitz)首次執導，男主角正是其另一半、荷李活型男卓寧泰坦(Channing Tatum)。 《求救眨眨眼》講述卓寧泰坦扮演的科技億萬富翁史奈特京Slater King，在他的籌款晚會上遇見女侍應菲妮達Frida，即時火花四濺，遂邀請她和姊妹，與一衆富二代好友遠赴其私人島嶼上別墅，渡過一個冇底線兼熱辣辣的夢想假期。該處是一個狂野天堂，沒人希望假期結束，但隨着奇怪事情陸續發生，菲妮達開始質疑一切，天堂更直變地獄，她深信若要活着離開，就先要想盡辦法揭露真相。

電影帶領觀眾參加一個充滿挑逗誘惑、卻一去冇回頭的慌心之旅，《求救眨眨眼》交代到權力的匱乏、權力的濫用和權力的奪回。導演素兒卡維斯表示：「我想看一個故事是探討如果女性不再遵守規則會發生甚麼事。我認為講述這個故事最吸引人、最可怕的方式就是孤立人物。把這個「花園」變成一座島嶼，就像《Lord Of The Flies》那樣。我從2017年夏天開始寫作；同年10月，韋恩斯坦(Harvey Weinstein)的事件曝光，我為此調整故事，到2020年，愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的事也被曝光。我之前對他一無所知，知道 世界上存在這種邪惡，我感到震驚，不過亦因此激勵我繼續前進。」

關於這部電影有評論指出是在影射已故美國「淫魔富豪」愛潑斯坦事件，他與電影中的男主角一樣，也是一名億萬富豪，擁有私人小島，他們都將小島打造得非常奢華，並利用這個封閉的島嶼來展開他們的陰謀和進行犯罪。另外，導演素兒卡維斯表示，在娛樂圈也發生過韋恩斯坦性侵醜聞，這引發了一陣 #MeToo運動熱潮，她為此也重寫了幾百次劇本。這部電影很好地諷刺了近幾年娛樂圈發生的性侵事件。