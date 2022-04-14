江嘉敏宣布與男友結束4年情 Anthony狠心刪除Ig 帳號

現年27歲的江嘉敏，早前在社交網發文暗示與拍拖4年的電競高層男友Anthony分手，有指分手原因是男方另結新歡，又有傳二人對婚姻出現分歧，不過當事人一直未有正面回應，但就不時於社交網抒發感受，及自爆曾困在家半個月未有出過門口。今日江嘉敏終於在IG 寫下分手宣言，正式宣佈跟Anthony結束關係。

江嘉敏貼出兩張在法國的相片，相中二人未有露面，但其中一張是二人於巴黎鐵塔前做出心心手勢，她寫道：「一切的起點，都是最美的瞬間。美好的回憶，會長存在腦海中。四年了，感謝你一路以來的相伴。我相信，我們都會以更好的自己迎接未來。這奇妙旅程的火車到站了，就好好的一起畫上句號吧。」

她續指：「我知道，你們都會好好的。我也一樣，會繼續努力，讓你驕傲，曾經的相伴，留下了很多足夠潤澤我往後日子，支持著我好好的成長。對不起，你在身邊時，我還未是最好的自己。謝謝你，旅程結束時，讓我知道我可以更好。再見了，期待我們再見時，我們都過得理想。#終於太陽還是升起 #最終話的最終場景」在文末江嘉敏更tag了Anthony的IG帳戶，可惜男方已刪除了該帳號，非常狠心。有網民留言問「你們都會好好的」這句話是否承認因第三者而分手？

除大受情傷，江嘉敏在IG限時動態亦貼出左腳受傷的相片，相中見她包紮著小腿和腳掌，並留言透露：「以為冇也事，點知重傷。醫生問我點解可以忍到成個星期」，似乎江嘉敏今次真係要好好「療傷」。